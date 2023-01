¿Qué culpa tienen los niños? La directora general del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, Zulema Tomás Gonzales, invocó a los manifestantes que mantienen bloqueadas las vías nacionales a que no impidan el paso de las ambulancias que trasladan a recién nacidos, niños y adolescentes con patologías complejas a este centro hospitalario de alta complejidad.

Explicó que el INSN San Borja acepta a la semana la referencia de entre 30 a 40 pacientes con patologías complejas como tumores cerebrales, cardiopatías congénitas o adquiridas, malformaciones congénitas, graves quemaduras y otros que requieren una cirugía o un tratamiento especializado como el caso de los niños con leucemia, pero que debido a la toma de las carreteras, especialmente en el sur del país, no pueden ser trasladados oportunamente a Lima.

Drama

Puso como ejemplo el caso de una niña de 7 años que sufrió quemaduras por fuego directo el 5 de enero último en Cusco, pero por la toma del aeropuerto en esta región fue evacuada a Lima después de diez días.

“Lamentablemente la niña no resistió porque no recibió la atención especializada dentro de las 48 horas, es por eso que desde el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja hago llamado para que dejen pasar a las ambulancias y no perjudiquen la salud y la vida de decenas de niños que requieren ser referidos a Lima. La atención para ellos debe ser oportuna”, puntualizó.

Indicó que si bien mediante el Ministerio de Salud se vienen realizando los puentes aéreos para el traslado de pacientes, pero aquellos menores que viven en las regiones y distritos más alejados de Perú requieren ser evacuados por vía terrestre.

Medicamentos

Asimismo, exhortó a dejar circular libremente a los vehículos que trasladan las medicinas a las regiones, así como a las cisternas que transportan el oxígeno medicinal a los diversos hospitales del país.

“Por favor, dejen pasar a las ambulancias, dejen circular a los camiones con medicinas y a los cisternas con oxígeno medicinal, tomen conciencia de los pacientes que requieren de este vital producto o en aquellos que se encuentran en las unidades de cuidados intensivos. La pandemia enlutó a miles de peruanos y ahora nos estamos matando entre nosotros, ya no más violencia, busquemos el diálogo y la paz, desbloqueen las carreteras para salvar la vida de niños y adultos que necesitan atención de salud”, invocó.