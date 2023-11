Kuélap, el icónico sitio arqueológico de la cultura Chachapoyas en el Valle Alto del Utcubamba, en la región Amazonas; sigue en camino a ser recuperado gracias a los esfuerzos del Ministerio de Cultura y el apoyo de instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras. Recientemente reabrió sus puertas al público con un circuito de visita parcial, en el marco de la conservación del monumento y la seguridad para el personal y visitantes.

Tecnologías de punta

La restauración de Kuélap está bajo la dirección del “Programa de investigación arqueológica e interdisciplinaria con fines de investigación, conservación y puesta en valor del Complejo Arqueológico de Kuélap” (PRIA-K). (PRIA-K) es parte del Ministerio de Cultura, encabezado por el arqueólogo José Bastante. La contribución del WMF-Perú a Kuélap en este proceso de recuperación se ha centrado principalmente en proporcionar información diagnóstica esencial para guiar las futuras acciones de investigación y conservación.

Reestructuración de Kuélap.

La urgencia de identificar las causas de su deterioro, sumada a los desafíos de acceso, ha abierto puertas hacia la innovación tecnológica en la gestión de proyectos de conservación de patrimonio cultural. Este enfoque incorpora nuevas variables y considera el impacto del cambio climático, respaldado por el compromiso de WMF en la implementación de tecnologías de punta que están transformando la forma en que preservamos nuestro patrimonio.





El apoyo internacional





En noviembre de 2022, WMF recibió fondos de emergencia del Departamento de Estado de Estados Unidos a través del Fondo de la Embajadora para la Preservación Cultural para un estudio diagnóstico del movimiento estructural de Kuélap, utilizando radar satelital. Bajo el liderazgo del director del proyecto, el Dr. Iván Ghezzi, se ha utilizado imágenes satelitales de diferentes años (técnica denominada MT-InSAR), una herramienta poderosa que ha permitido un seguimiento continuo de las deformaciones presentada en la fortaleza de Kuélap.

Adicionalmente, la reconstrucción de la información climática mediante tecnología satelital de las últimas cuatro décadas de precipitaciones sugiere que una de las causas principales del derrumbe del muro perimétrico el 10 de abril de 2022 serían las lluvias extraordinarias que sucedieron entre el 2018 – 2021. Así, los resultados brindados por tecnologías satelitales han sido claves para empezar a formular estrategias y técnicas adecuadas de consolidación y restauración.

Reconstrucciones en Kuélap.





Nueva información sobre la Fortaleza de Kuelap





El proyecto realizado por el Dr. Ghezzi y sus asociados gracias al financiamiento del Fondo de la Embajadora, que le permitió utilizar otra tecnología de punta, como es un dron infrarrojo MAVIC 3 THERMAL, que le ha permitido identificar nuevos elementos arquitectónicos en la Fortaleza, así como proponer nuevas hipótesis interpretativas que nos permiten avanzar en un mejor entendimiento del monumento y sus problemas.

Por un lado, han hallado nuevas estructuras circulares, típicas de la zona, que se interpretan como viviendas, y que no se conocían ni aparecían en los planos por estar bajo de la superficie. Por otro lado, en Kuélap los investigadores no están seguros si existió como parte de La Fortaleza un sistema de drenaje artificial. “Hemos encontrado usando el dron infrarrojo lo que parece ser un canal, pero la señal es tenue y es muy probable que sea de época inca, no de la época Chachapoyas para la que necesitamos conocer si hubo canales”, nos dice el investigador.

“En Kuélap hay mucho por descubrir, pero no podría llamar descubrimiento al hallazgo de elementos arquitectónicos que aún no entendemos bien. Lo que sí es importante es que hemos demostrado que una técnica relativamente novedosa en el Perú puede detectar restos arqueológicos que no se observan, por estar bajo la superficie”, afirma el Dr. Iván Ghezzi, líder del proyecto de Kuélap de WMF Perú. Asimismo, él destaca que “Kuélap ha sido un ejemplo extraordinario de cómo la tecnología e innovaciones pueden transformar la preservación del patrimonio cultural. La combinación de estas soluciones ha permitido un diagnóstico preciso y proponer medidas efectivas para conservar este tesoro arqueológico. La era digital nos brinda una herramienta poderosa para comprender y proteger nuestro pasado”.





Fortaleza de Kuélap





Kuélap fue el centro político de la civilización Chachapoya, cultura precolombina que floreció aproximadamente entre el 900 y el 1400 d.C. Constaba de edificios de uso civil, religioso y militar, así como 420 viviendas circulares de piedra, que contenían frisos geométricos, iconografía mural y tallas en alto relieve. La civilización Chachapoya colapsó a mediados del siglo XVI debido a la conquista española y Kuélap quedó abandonado. La condición del sitio se deterioró con el tiempo debido a los incendios, la lluvia, la erosión eólica y la falta de un sistema de drenaje eficaz, así como al crecimiento de las raíces de los árboles.

