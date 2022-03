Agentes policiales hallaron el cadáver de un niño de 3 años, que había sido reportado como desaparecido, al interior de una cueva de un paraje del distrito de Huasicancha, provincia de Huancayo, región Junín. Producto de las investigaciones, las autoridades detuvieron de forma preliminar a la madre del menor y al padrastro.

Según información local, la madre comunicó la desaparición de su hijo el pasado 14 de marzo y cinco días después un habitante halló el cuerpo sin vida del pequeño dentro de una cueva. Se evidenció que el infante fue escondido luego de presuntamente ser ahogado en una laguna.

Tras informar del hallazgo a policías de la comisaría de Chongos Alto, personal de Trata de Personas y de Inteligencia PNP Huancayo se trasladaron al paraje Huiscamachay, en coordinación con la fiscalía, para el levantamiento del cuerpo.

“Desde la choza, donde ellos [madre y padrastro] han pernoctado y cuidado su ganado, a una distancia de 500 metros se ubicó el cuerpo del niño dentro de una cueva; presumiblemente habría sido victimado alrededor de la choza”, declaró a la prensa el jefe del Área de Investigación de Trata de Personas de Huancayo, capitán PNP Juan Francisco Cunyas.

Lugar en que fue encontrado el cadáver del menor de 3 años. (Foto: PNP)

Madre y padrastro detenidos

Información policial obtenida por este Diario detalló que Nery Poma Lázaro (27) relató a la Policía que cuando salió a cuidar a su ganado, dejó al menor en una choza ubicada en la estancia Moradayo, sin embargo, al regresar ya no lo ubicó.

Según esa versión, el menor se quedó con su otra hija de 8 años y, tras su desaparición, lo buscó sin éxito junto a su conviviente Luis Felipe Huamanlazo Sandoval (28), hecho que no habría convencido a los investigadores.

En esa línea, se solicitó la detención preliminar de ambos por 72 horas en el complejo policial de Millotingo, en Huancayo. La Policía señaló que se realizará una pericia psicológica a los involucrados, se tomará declaraciones y se corroborará la versión de la niña con la cual estaba el menor.

Habla el padre biológico

Por su parte, el padre biológico del menor, Wilson Guzmán Chupayo, pidió justicia y pena máxima para los culpables. “Yo quería hablar con ella [su ex pareja], pero no me decía nada. Ella sabe lo sucedido”, señaló a la prensa.

Los parientes de la pequeña víctima mortal se concentraron y pidieron justicia en el frontis del complejo policial de Millotingo.

