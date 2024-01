Cada año, en el Perú, alrededor de 20 mil personas desaparecen, en su mayoría niñas, niños y mujeres, que pueden terminar secuestradas, violadas, asesinadas o captadas por organizaciones criminales ligadas a la trata de personas y explotación sexual.

Perú21 conoció la historia de M.J.D.R.E. (14), quien desapareció en Ica el miércoles 10 de enero cuando volvía de sus clases vacacionales. Un día antes, un sujeto la había acosado sexualmente en la calle. Patricia Euribe, su madre, contó que en la comisaría no quisieron recibirle la denuncia al abuelo y tuvieron que esperar hasta que ella regrese de Lima. “Ni bien entré a la comisaría el miércoles 10, de frente me dijeron: ‘Su hija se ha ido con su enamorado. Sí; sí, esa es la clásica’”. Nada de ello era cierto, asegura Patricia. El Centro de Emergencia Mujer (CEM) Ica tomó su caso y una representante le dijo que le darían alguna respuesta dentro de una semana o 15 días.

Ante el mínimo avance de las acciones policiales de búsqueda, Patricia regresó a la capital y expuso su caso en los medios de comunicación. Una semana después, recibió la noticia de que su hija había sido encontrada.

Por desgracia, no todas las historias de desaparición terminan en un final feliz, como es el caso de las hermanas de 16 y 18 años acuchilladas el 12 de enero en un cuarto de hotel en Huacho, por un amigo de infancia, Christian Trujillo Bardales (23). Los padres denunciaron ese mismo día la desaparición de sus hijas, pero los policías a cargo de la investigación las hallaron muertas 48 horas después. El asesino fue capturado el 16 de enero en Ventanilla.

También es penoso el caso de Nora Canaza Auccahuaqui (23), cuyo cuerpo fue encontrado dentro de una refrigeradora el 17 de enero en Arequipa, luego de que su hermana la reportara como desaparecida desde el sábado 13.

CIFRAS

Durante 2023, el Registro Nacional de Información de Personas Desaparecidas (Reniped), a cargo de la División de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional, recibió 18,192 denuncias por desaparición de personas: 10,817 por casos de mujeres.

Estas denuncias son ligeramente inferiores a 2022, cuando se registró 18,862 en general y 11,524 en el caso de mujeres, pero siguen siendo altas, destaca Diana Portal, adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo.

“A septiembre de 2023 no se ha logrado una interoperabilidad de registros de cara a la búsqueda de mujeres y niñas que permita ver antecedentes del caso; muchas comisarías no cuentan con Internet, lo que afecta la calidad del registro, y los policías no quieren recibir la denuncia por falta de conocimiento y capacitación”, indica.

¿A dónde fueron las personas, entre ellas miles de mujeres, desaparecidas en 2023? Nadie lo sabe con certeza, pero de lo que sí se tiene conocimiento, según un estudio del Ministerio del Interior (Mininter) del año pasado, es que estos casos están vinculados a los delitos contra la libertad personal (24%), contra la libertad sexual (22%), violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar (20%), atentados contra la patria potestad (11%), delitos contra la trata de personas y la explotación sexual (4%), responde Patricia Garrido, directora ejecutiva del Programa Nacional Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp).

Portal precisa que al menos un 21% de mujeres desaparecidas fueron víctimas de feminicidio. “En 2023 identificamos, de enero a noviembre, 150 víctimas de feminicidio, el 21% estuvieron previamente desaparecidas. O las matan y luego las desaparecen, o muchas veces las violan y luego las desaparecen”, denuncia.

En tanto, durante 2023 se registraron 3,119 víctimas de trata de personas a nivel nacional, más del doble de 2022 (1,430), principalmente en Lima (1,058), Puno (448), Arequipa (264), La Libertad (231), Madre de Dios (194); 753 de las víctimas eran niñas, niños y adolescentes; y 947 (30.3%) no precisaron edad, revela Ricardo Valdés, director de la ONG CHS Alternativo.

“Estadísticamente, la mayoría de víctimas de este delito son mujeres jóvenes, perfil que también coincide con el registro de personas desaparecidas en el país. Otro factor que no podemos obviar es el impacto de la migración venezolana, pues hay un notable incremento de víctimas de trata extranjeras”, enfatiza.

Las organizaciones criminales detrás del delito de trata de personas captan a sus víctimas, según el Observatorio de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior (Mininter), a través de: ofertas de trabajo (73.3%), estudios (1.7%), seducción (1.5%), internet (2.9%), padrinazgo (0.4%) y otros (20.2%).

Tips para los papás

DEL PSICOTERAPEUTA GONZALO ELÍAS

1. La ausencia del padre, presencia de padres violentos, alcohólicos, maltratadores —física, psicológica y sexualmente— es una clara señal de que esa niña o adolescente tiene mayor vulnerabilidad.

2. Está comprobado que los abusos sexuales, psicológicos y físicos empiezan dentro de casa, por parte del tío, hermanastro, padrastro, padre, hermano, abuelo. Si la niña o adolescente está expresando temor, no hay que invalidarlo.

3. Estar atento a si la niña o adolescente no quiere ir al colegio, está muy inhibida, presenta síntomas de ansiedad, depresión, evasión, miente, llega tarde a casa, consume alcohol, drogas, atender a dónde va, con quién va, cómo llega y hasta qué hora sale.

4. Ante un caso de violencia, llame a la Línea 100; si quiere denunciar una desaparición, a la Línea 114; y si necesita ayuda policial, a la Línea 105.

