Elecciones regionales y municipales de octubre de 2018: ¿Ni una más?

La mujer y la lucha contra la violencia, el enfoque de género, la igualdad de oportunidades, y una lista de temas que visibilizan la desventaja en la que se encuentran las mujeres en nuestra sociedad, han sido temas debatidos con altisonancia por diferentes agrupaciones políticas y en algunos casos hasta han sido parte de su agenda. Las elecciones municipales y regionales , lamentablemente, no traducen la preocupación de la gran política capitalina por empoderar a las mujeres; los dispersos movimientos regionales tampoco hacen eco de esas demandas.

LOS EXTREMOS



Fuerza Popular es el partido que más apuesta por las mujeres, aunque el número no sea grande. No tiene agenda feminista, pero las más visibles representantes de su perfil conservador son mujeres, desde sus orígenes hasta la actualidad. De hecho, ha tenido dos candidatas presidenciales mujeres: Martha Chávez en 2006 y Keiko Fujimori en 2011 y 2016. Las mujeres en su vida política han sido importantes: basta recordar su capacidad dirigencial desde los comedores populares como operadoras del fujimorismo de los noventa. Ahora, el proyecto liderado por Keiko Fujimori parece continuar con ese empoderamiento –que no incluye las demandas liberales– esta vez en espacios regionales. Cuatro candidatas han sido inscritas por el partido a las regiones Apurímac, Loreto, Áncash y Lima Provincias.

Por el contrario, Frente Amplio, que en su agenda programática plantea un enfoque feminista desde su Comité Sectorial de Mujeres y que, según afirma, “busca fortalecer la participación de la mujer en todo espacio”, tan solo ha presentado a una candidata regional en Huancavelica, a decir verdad, la única candidata mujer de 11 inscritos en esa región.

Los partidos tradicionales como el Apra, PPC y Acción Popular mantienen también el tradicionalismo masculino, presentando una sola candidata.

Lo que vemos hacia los comicios de octubre no traduce la preocupación por empoderar a las mujeres. (Perú21) Lo que vemos hacia los comicios de octubre no traduce la preocupación por empoderar a las mujeres. (Perú21)

SIN MUJERES



De 26 regiones, incluyendo Lima Metropolitana y Callao, en nueve no existe candidata mujer alguna. Es decir, 34.6% de los gobiernos subnacionales. Dos de esas regiones son La Libertad y Piura, con peso económico y demográfico y, por tanto, con una alta densidad de candidatos a la gobernatura, pero todos hombres. Los partidos en Lima Metropolitana, el epicentro de la política peruana, apenas presentan una candidata entre las 20 inscripciones.

Ante este panorama, resulta curioso lo que sucede en Huánuco y Áncash. Estas son las regiones con más candidatas a las respectivas autoridades regionales. En el caso de Huánuco, son cinco mujeres de 18 candidaturas y tres pertenecen a partidos nacionales; el resto provienen de movimientos regionales. Áncash, región golpeada por la corrupción y la inestabilidad de sus gobernadores en el último periodo, es la plaza más peleada en todo el Perú con 23 candidatos, cuatro son mujeres.

Siempre con baja participación, las mujeres han logrado encabezar el ejecutivo en regiones luego de dos periodos de ausencia con la elección de Yamila Osorio en Arequipa en el año 2016. Las dificultades para lograr una candidatura van desde los procesos internos de los partidos políticos, los prejuicios machistas, hasta el acoso político. Del discurso empático para la tribuna femenina a las acciones que afirmen un verdadero empoderamiento de la mujer, hay todavía un largo trecho por caminar.

CIFRAS



- 9% de los candidatos a la Gobernación Regional inscritos en el Jurado Nacional de Elecciones son mujeres.