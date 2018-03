Una pelea se desató en Alianza para el Progreso ( APP), partido que lidera César Acuña , por las elecciones internas en La Libertad . Dante Chávez, consejero regional de APP, calificó de “desleal” al gobernador Luis Valdez, quien también es responsable político de dicho partido en este departamento.

Dante Chávez dijo que la autoridad regional muestra favoritismo hacia los precandidatos a la Municipalidad de Trujillo, Daniel Marcelo y Carlos Vásquez, quienes son alcaldes de La Esperanza y El Porvenir, respectivamente, pese a que no debería hacerlo por el cargo que ostenta en la agrupación.

“Esa es una deslealtad. Nunca se ha visto en un partido político que, los que dicen que son de la cúpula de la agrupación, tengan que parcializarse con uno u otro candidato”, señaló.

El consejero, que inscribió hoy su precandidatura a la comuna provincial, también dijo que Valdez “dentro del partido no pinta”. “Lo que diga el señor no me interesa porque no sé quién es”, sostuvo.

En la víspera, Luis Valdez había declarado que “no le veía muchas opciones” a Dante Chávez e indicó que Daniel Marcelo y Carlos Vásquez habían demostrado trabajo para tentar el sillón municipal.