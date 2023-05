Días atrás, un video se viralizó en redes sociales como Tik Tok, en donde una casa de ladrillos sobresalía por encima de uno de los pabellones del tradicional cementerio Baquíjano en el Callao, que causó opiniones divididas entre los usuarios.

Varios internautas cuestionaron a quienes habían realizado esta supuesta construcción sobre el camposanto, pidiendo que las autoridades tomen medidas. Muchos otros se lo tomaron con humor y bromearon al respecto.

Lo cierto es que se ha podido comprobar que no existe construcciones sobre ninguno de los pabellones del cementerio Baquíjano que correspondan a las viviendas aledañas al mencionado recinto.

Existen algunas viviendas de dos a tres pisos que se han construido alrededor del camposanto, pero que no están en su interior, tal como se ha demostrado en un reciente informe en un programa local.

El canal Latina llegó al ligar para verificar la situación, percatándose que varias de las construcciones que se denunciaron en redes sociales se alzaron años antes.

“De porrazo no se ha hecho todo (la construcción de las casas), es poquito a poquito que se ha podido. No tenemos a dónde ir a vivir, tenemos que salir acá adelante no más”, indicó una vecina del lugar al citado medio.