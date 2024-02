La ola de delincuencia en nuestro país cada día está más grave, robos a mano armada, asesinatos, extorsiones e infinidades de actos delictivos. Esta vez le tocó vivir en carne propia al empresario folklórico Jhon Leyva, promotor de grandes conciertos de estrellas del género como Sonia Morale, Dina Páucar, Yarita Lizeth, entre otras, las cuales han sido amenazadas también para que no puedan trabajar y paguen S/10 mil soles

“Desde el mes de noviembre del año pasado estoy amenazado por extorsionadores que me piden dinero a cambio de mi tranquilidad y la de mis eventos que realizo. Tengo 17 años desempeñándome como productor de eventos folklóricos y durante esos años nunca he recibido este tipo de amenazas hasta hace unos meses. Ahora les escriben a los artistas como a Sonia Morales a pedirles que no vayan a trabajar si yo no pago S/10 mil soles”, comenta el empresario.

Por otro lado, Jhon Leyva aseguró que ya ha acudido a la policía. " si he denunciado este tipo de hechos ante la Dirincri, espero que me puedan ayudar, ya que las amenazas son constantes y uno ya no puede trabajar tranquilo, me piden cupos en cada local a los que voy a realizar mis eventos”.

Finalmente, el promotor señaló que este fin de semana realizará un evento donde participarán figuras como Sonia Morales, Sosimo Sacramento, Cladisa Narciso y muchos más, en el local Portales de Huayllabamba y en el cual los delincuentes le vienen exigiendo la suma de 10 mil soles para no atentar contra su vida ni la realización de su evento. Las autoridades hasta el momento no han podido ayudarlo.

