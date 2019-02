Tres fallecidos y 11 heridos deja accidente de bus en Cusco 

Tres personas fallecieron a causa del despiste de un bus que transportaba a efectivos policiales desde Cusco a Madre de Dios. Dos agentes y una fiscal fallecieron a causa del trágico accidente, que también dejó once heridos.

La emergencia se dio a las 5 de la madrugada de este martes en la zona denominada Tococumbre de la jurisdicción del Distrito de Camanti - Quincemil, informó el portal Cusco en Portada.

#LOÚLTIMO Director Nacional de Investigación Criminal de la PNP, Neyre Rodríguez, lamentó fallecimiento de dos policías y 1 fiscal que se desplazaban desde Cusco para participar del operativo. Informó que los heridos fueron atendidos en el hospital de campaña de la PNP en Mazuko. pic.twitter.com/A4TbFTOwhX — Mininter Perú (@MininterPeru) 19 de febrero de 2019

El bus de placa V7T - 957 se despistó para luego volcarse. Las causas aún no han sido conocidas.

El mencionado portal afirmó que el accidente generó la muerte del Cap. PNP Cristian Douglas Zevallos Cóndor, el ST1 PNP Juan Carlos Quispillo Nuñez y la Fiscal Vanessa Ferrer.

Asimismo, esta es la relación de heridos.

1. Macario QUISPE QUISPE, LC z23803692.

2. ST3 Roger AYMITUMA TITO (USE JULIACA).

3. MY PNP Walter CHACON RAMOS (MEDIO AMBIENTE).

4. SS PNP Jorge CUEVA CORREA (RQ - LIMA).

5. SS PNP Dione ALVAREZ ABARCA (USE JULIACA).

6. SB PNP Francisco HERRERA RUA (USE JULIACA).

7. S1 PNP Rosa Bertha MAMANI SURCO (MEDIO AMBIENTE PUNO).

8. S1 PNP Ruben ARIZACA CHURA. (USE - PUNO).

9. SB PNP Javier ARPAZI OLGUIN (USE - PUNO).

10. RIVERA GUITIERREZ (MEDIO AMBIENTE).

11. MY PNP Ruben MONTENEGRO ALFARO (MEDIO AMBIENTE).

