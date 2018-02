Arranca campaña de Zegarra al gobierno regional de Arequipa

Aunque Alfredo Zegarra, alcalde provincial de Arequipa, ha manifestado en reiteradas oportunidades que todavía no decide si postulará al gobierno regional en las próximas elecciones, ya aparecieron gigantografías con su rostro y pintas con su nombre en diferentes provincias de la región.

Mario Melo, jefe del comité de campaña del movimiento Arequipa Renace, sostuvo que no hay dudas en que Zegarra asumirá la candidatura. Dijo que aún no lo anuncian pues el burgomaestre no lo ha confirmado. La postulación todavía no es oficial ya que Zegarra se vería obligado a renunciar a la alcaldía provincial, por ese motivo esperarán hasta fines de marzo o inicios de abril para lanzar la candidatura.

“Es el candidato natural por ser el líder del movimiento. Nosotros tenemos claro que será el candidato”, dijo. Añadió que no buscaron a otra persona para que asuma la candidatura. Las gigantografías con el rostro de Zegarra se instalaron en las principales playas de las provincias de Camaná e Islay. También en la vía de salida de la Ciudad Blanca. Las pintas se observaron en Camaná.

La noche del viernes, la agrupación inauguró su primer local de campaña en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero. Según Melo, en este mes inaugurarán 10 locales más en distintas localidades de la provincia. “Hoy (ayer) que se inaugura este local de campaña, es importante para Arequipa Renace. Este es el inicio de la otra historia, el inicio de otra campaña”, expresó Zegarra durante el mitin.

ELECCIONES INTERNAS

El dirigente partidario precisó que las últimas semanas del mes de marzo se desarrollarán las elecciones internas de la agrupación para definir a los candidatos a las municipalidades. “Estamos buscando que se sean elecciones universales para que todos los militantes y simpatizantes voten”, indicó Melo.