Una joven, quien ha preferido mantenerse en el anonimato, denunció que Jaime Enrique Sembrera Huamán (30), terramozo de la empresa Palomino, la dopó, se masturbó y eyaculó sobre ella durante un viaje de Arequipa a Lima. De acuerdo al testimonio que brindó la agraviada, el hombre le dio una infusión contaminada que le hizo perder la consciencia rápidamente y después despertó con el pantalón desabrochado. Los hechos ocurrieron el pasado sábado 14 de setiembre.

“El terramozo me dio mate, que es agua de manzanilla. Pero antes de poner la manzanilla, probé el agua y era agria. No era agua normal. No le tomé importancia. Le puse la manzanilla y dos sobres de azúcar, lo removí y lo tomé. Comencé a sentir mareos y me bajó la presión. Me recosté y no recuerdo nada más. Habían como 15 pasajeros, casi vacío. Detrás mío, no habían pasajeros. No recuerdo nada. Me desperté de madrugada y me vi al terramozo que se fue con dirección al chofer. Cuando me fijo, veo que todo estaba mojado y mi pantalón estaba desabrochado”, precisó a EcoTV.

Asimismo, la joven indicó que está preocupada con la posibilidad de descubrir que Sembrera Huamán la violó durante el viaje.

“Quiero que pague todo. Ahorito no me siento bien. Estoy traumada. Aún sigo con los síntomas de lo que me han dopado. No me siento bien y no puedo dormir tranquila. No puedo andar sola, tengo que estar con mi familia. Lo peor de todo es que no sé si los exámenes arrojen si hubo algo”, señaló notablemente afectada.

Según la Policía, la víctima encontró restos de semen en su abdomen e increpó a las responsables del viaje. Al llegar a la ciudad Nazca, la joven bajó del bus y se dirigió a la comisaría del sector para poner la denuncia respectiva y después seguir su camino a la capital.

Las autoridades señalaron que el terramozo, quien está detenido y enfrentará cargos por los delitos contra la libertad sexual y actos contra el pudor, admitió haberse masturbado y eyaculado sobre la agraviada.

El caso estará en manos de la Fiscalía de Arequipa, ya que el delito ocurrió cuando el bus pasaba por la provincia de Camaná.

OTRA VEZ PALOMINO

En junio del año pasado, una terramoza de la empresa Palomino fue violada por chofer y copiloto de una unidad de transporte de la compañía que se dirigía hacía Lima desde Arequipa .

La víctima llegó a la capital y presentó la denuncia ante las autoridades policiales, quienes lograron capturar a los victimarios.