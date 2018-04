La procuradora del gobierno regional de Arequipa , Amparo Begazo Burga, denunció que ha recibido amenazas de muerte. Las advertencias las efectuaron la mañana de este lunes desde un teléfono desconocido.

“Te voy a matar, no sabes con quién te están metiendo”, es la frase que un varón le dijo en dos comunicaciones que recibió, una a su celular personal y la otra al teléfono de su despacho.

“Yo estaba en una audiencia, y contesté porque me insistían. Me llamaron aparentemente desde un locutorio y no habría forma de identificar al que hizo las amenazas”, expresó la funcionaria, quien agregó que las amenazas fueron puestos a conocimiento de la Policía Nacional.

DESCONOCE A INTIMIDADORES

La autoridad indicó que no sabe con exactitud quién sería el responsable de las amenazas. Dijo que en su labor en la Procuraduría Pública Regional una de las tareas más comunes es los trabajos de desalojo a invasores de los terrenos del gobierno regional.

Explicó que desde el 2014 han recuperado más de 60 mil hectáreas y derrumbado unas 3 mil viviendas precarias instaladas por los usurpadores de predios. Agregó que, pese a las amenazas, continuará con las diligencias, precisamente para las siguientes semanas han previsto desalojos en los distritos de Alto Selva Alegre, Yura y Uchumayo.

PREPARAN MARCHA

La funcionaria, además dijo que en varias asociaciones del cono norte, donde se invadieron predios, preparan una marcha en contra de la gestión que desempeña. La protesta la realizarán el próximo 10 de mayo.

“Hay marcha contra la procuradora regional, exigiendo el respeto de los cuartos de los pobladores y cortar la campaña de desprestigio en contra de las asociaciones, y exigiremos a la región la custodia de los terrenos para que se estén destruyendo los cuartos”, se extrae de uno los avisos que se distribuye en el cono norte.