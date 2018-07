Durante cuatro años, una mujer sufrió la peor tortura de todas y es que, mientras ella visitaba el 'Palm Desert California' en los Estados Unidos , su mascota desapareció de su vista y nunca más la volvió a encontrar. Años más tarde, un video de Facebook hizo la historia viral y tuvo la recompensa que tanto añoraba,



LA TRISTE HISTORIA



Melissa Manning , que adoptó a Nico cuando era un cachorro, cuenta su suerte de poder reunirse con su amigo gracias a un ciudadano preocupado. Este llamó al centro de control de animales cuando vieron al can con bajo peso en la casa de un vecino.

Nico estaba con su dueña Melissa el día de Año Nuevo en un resort en el sur de California. Ella estaba a punto de celebrar el Año Nuevo del 2014 y debido a los fuegos artificiales su perro ‘tomó una decisión’ devastadora.

Este no llevaba correa y se escapó de Melissa, quien, a pesar de hacer todos los esfuerzos posibles para encontrar a Nico, no pudo dar con su paradero. Después de esta triste vivencia, en la montaña al sureste de California, durante los siguientes cuatro años no se supo nada del animal.

Es evidente que Nico estaba deambulando por las calles del 'Palm Desert' cuando un extraño lo vio en su patio trasero queriendo algo de comer y beber. El extraño quería mantener a Nico en un papel de cuidador hasta que su vecino de al lado llamó al control de animales para informar que un perro tenía problemas.

El hombre negó haber hecho daño a Nico . Sin embargo, el pequeño cachorro fue llevado a un veterinario para que lo revisaran. De pronto en ese lugar descubrieron quién era su dueño.

En ese momento Melissa se casó con su novio. Ellos comenzaron una nueva familia y en ese instante recibió la maravillosa noticia de que Nico fue encontrado en el sur de California. El cachorro había aprobado su examen médico para regresar a casa con los suyos.

La mujer admitió que había perdido la fe de reunirse con su can y estaba mal por pensar que su mascota se dormiría o moriría en las calles. Melissa es la prueba viviente del dicho: “nunca te rindas”. Está muy feliz de que Nico sea parte de su familia ahora después de una separación de cuatro años y te lo demuestra aquí, con esta grabación de Facebook .