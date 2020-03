-En política las matemáticas no funcionan, pero observando la encuesta desagregada de LR de ayer vemos que un APP acuñista con Urresti de candidato presidencial podría resultar imbatible en el 2021. Como su sosia Odría, Urresti es fuerte en Lima, mientras que el acuñismo lo es en provincias. Esa combinación de mano dura, populismo de derecha y billete puede ser muy potente. Urresti me recuerda mucho al filipino Duterte, que barrió en las elecciones en el 2016 y se mantiene muy popular (72%) –en un país tan folclórico como el Perú como es Filipinas– básicamente por su lucha contra el crimen (aunque no creo que Urresti sea tan sanguinario), su obsesión por la obra pública, su conservadurismo social, una ortodoxia económica (combinada con dádivas al pueblo y “cuadradas” a los empresarios), su fama de outsider antipolítico y su trumpiano verbo destemplado. Ojo a Urresti…

-Chamba es chamba… Petrozzi no dudó en descender de ministro de Cultura a agregado cultural en Alemania, donde percibirá alrededor de 8 mil euros al mes por un trabajo huevero y corto, pues solo durará el mandato de Vizcarra y con las vacaciones europeas (julio-agosto) encima. Para mantener a Petrozzi cómodo pagamos impuestos, como antes para que Vizcarra aprenda inglés en Canadá…

-Cuidado con esos recientes reparos, aparentemente válidos, al aeropuerto de Chinchero: que es peligroso por la altura, que muy ventoso, que vendrán solo aviones chicos, que no se podrá volar de noche, que daña ruinas, que en Anta era más lógico… No vayan a terminar haciendo otro carísimo elefante blanco (como la IIRSA o el Gasoducto) solo para tener contento al Cusco.

-¿Pueden creer que el 61% de los que votaron por el antaurista Unión por el Perú y el 59% por el Frente Amplio se consideran de centro o derecha? ¡Electarados!