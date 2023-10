Acaba de ser otorgado el Premio Nobel de la Paz a la iraní Narges Mohammadi. Quizás a muchos no les suene su nombre, pero la mayoría no puede haber olvidado la lucha incansable que vienen protagonizando las mujeres iraníes, especialmente desde la muerte, en septiembre del 22 de la joven que fue detenida (y luego torturada hasta la muerte) Mahsa Amini, por no llevar debidamente puesto el velo.

Aquella salvajada, porque no es posible calificarla de otra forma, levantó de una forma asombrosa y ejemplar una ola de protestas de las iraníes a todos los niveles. Muchos hombres, algunos, ya muertos porque se les aplicó la pena capital, se unieron a su voz. Se dice que, gracias a ello, la policía moral iraní, bajó algo su celo profesional. No creo. Lo cierto es que hay personas, especialmente mujeres, como la premio nobel, que siguen luchando por una sociedad iraní mejor, más justa e igualitaria.

Narges Mohammadi de 51 años de edad, es una activista que lucha sin descanso, libre o presa, por las mujeres y los hombres de su país. Es una ingeniera que trabajaba para el Estado, pero por causa de su activismo fue despedida allá por el año 2009. El régimen iraní la privó de trabajo. La privó de sus hijos adolescentes refugiados en Francia. Y la mantiene en prisión con pocas perspectivas de salir de ella. Cuando la muerte de Mahsa, quemó el velo en protesta, en el patio de la cárcel. Quizás reciba más latigazos. Ha recibido en su cuerpo frágil más de 150.

Irán ese país hermoso, que está produciendo unas películas realmente interesantes, reveladoras de la situación que se vive, (no sé cómo escapan a la censura) se merece mucho más que un régimen teocrático, inhumano e injusto. Enhorabuena a esta valiente.