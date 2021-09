En estas Eliminatorias a la Copa del Mundo de Qatar, el fútbol sudamericano ha vivido uno de los episodios más lamentables de su historia. Este domingo nos mostró su peor cara con supuestos responsables que en la práctica más hacían de irresponsables. Corrían apenas cinco minutos del choque entre Brasil y Argentina en el Arena Corinthians de Sao Paulo, cuando en un hecho inédito funcionarios de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (Anvisa) invadían el campo de juego muy presurosos para retirar – llevarse detenidos a cuatro jugadores argentinos por no haber cumplido la cuarentena, que, según las autoridades locales, deben efectuar todas las personas que llegan de Inglaterra.

Según los funcionarios sanitarios de Anvisa, los futbolistas Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso, Cristian Romero y Emiliano Buendía, que juegan en la Premier League, eran quienes no debían estar en el recinto deportivo y menos disputar este cotejo, aunque los tres primeros ya lo jugaban. ¿Si la delegación argentina estaba desde el viernes en territorio brasileño, fue imposible acaso que los miembros de la Conmebol, los funcionarios sanitarios y las autoridades del fútbol rioplatense se reúnan para darle una solución a este problema? Imaginamos que una buena gestión hubiera sumado para evitar este bochornoso hecho. Hoy el tema da para más porque también se acusa a los jugadores involucrados de haber dado información falsa al ingresar a Brasil.

Perú le ganó a Venezuela en el Nacional con gol de Christian Cueva, quien capitalizó un error en salida de la ‘Vinotinto’; así comenzó a dejar los últimos lugares. Lo que preocupa es que se jugó mal, sobre todo en la segunda parte, en uno de los más flacos segundos tiempos que se le haya visto al elenco bicolor, donde inclusive contó con un hombre más. Creemos que el bajo nivel por el que atraviesan algunos de sus elementos, como Edison Flores y Luis Advíncula, perjudica al seleccionado. La insistencia de Ricardo Gareca con Raúl Ruidíaz se hace inentendible, lo hemos dicho, más lo expone que otra cosa; lamentablemente Ruidíaz no rinde a pesar de sus innumerables oportunidades. Tampoco se consiguió replantear con éxito desde el momento en que Venezuela sufre la expulsión de su capitán Tomás Rincón, ocurrida en el primer tiempo. Encima las variantes realizadas no surtieron efecto y por largos momentos no se tenía el control del encuentro. Con una floja actuación lo mejor fue ganar. Perú visita este jueves a Brasil y será una tarea muy dura.