Se requieren cambios para salir del fondo

Hace largo tiempo que decimos que el nivel del fútbol peruano tocó fondo, sobre todo cuando año tras año vemos a sus mejores representantes enfrentar a sus pares en el ámbito internacional con resultados por demás bochornosos –exceptuando lo que significó la hazaña de Cienciano del Cusco, que en 2003 se alzó con el trofeo de la Copa Sudamericana–. Pero no hay nada más cierto después de ver las apabullantes derrotas recibidas en Copa Libertadores por Cristal y la ‘U’, últimos campeón y subcampeón del fútbol peruano, respectivamente.

Hoy siempre puede ser peor que ayer, y esto ya parece ser la ‘Ley de Murphy’, ingeniero aeroespacial que decía que “si algo puede salir mal, saldrá mal”. Y seguro que Murphy no necesitó comprobar el nivel del fútbol peruano para llegar a esa conclusión. Es que después de perder durante largos años como locales, todo empeoró, se ha pasado de recibir derrotas a ser goleados, sin atenuantes. ¿Peor? Sí, siempre es posible.

De los cuatro primeros partidos jugados por equipos peruanos, tres fueron caídas, Sport Huancayo fue humillado 5-1 en Montevideo por Peñarol, y solo Melgar se libró obteniendo un laborioso triunfo en Caracas ante el debutante Metropolitanos FC. Sin dejar de mencionar que las tristes derrotas fueron “aderezadas” por los técnicos de los equipos de Lima, donde uno adujo ser entrenador y no mago, ensayando una justificación previa al encuentro de sus dirigidos; y el otro, un respetable entrenador nacional, muy suelto de huesos, dijo al finalizar que le gustó el juego de su equipo, que recién caía goleado por tres anotaciones. ¿Hacia dónde vamos?

Mientras, en Bolivia y Venezuela dan pasos adelante y luchan en la propia Copa Libertadores, torneo considerado de mayor exigencia que la Copa Sudamericana: el boliviano Always Ready derrotó a Internacional de Brasil y Deportivo Táchira se impuso a Olimpia de Paraguay.

Aquí se impone un cambio de mentalidad, y este debe venir desde la cabeza de la propia FPF, pasando por los que dirigen los clubes, técnicos y jugadores.

No se debe permitir la actual situación del fútbol peruano, resultado de un torneo que se juega a 20 por hora, que no tiene profundidad, dinamismo ni exigencia. Donde se le da al rival todos los espacios y licencias posibles; así no. Es deber de las autoridades plantear una hoja de ruta para buscar que esto cambie, ya estamos en el fondo y allí podemos quedarnos mucho tiempo. La pelota está en la cancha de todos los actores.