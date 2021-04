Reglas electorales: Algunas reformas pendientes

Si bien el marco normativo no es determinante para los resultados electorales y el fortalecimiento de la democracia, crea los incentivos para lograr los objetivos. En ese sentido comparto algunas reflexiones sobre reformas realizadas y pendientes:

1. Peruanos en el exterior: El ausentismo total ha sido de 29.8% y de peruanos en el exterior de 79%. En esta elección se eligieron a dos representantes de la nueva circunscripción de los peruanos residentes en el exterior. Es necesario atender las necesidades de esta circunscripción facilitándoles el voto, pues muchos están a una distancia considerable del consulado más cercano.

2. Miembros de Mesa: Debe quedar clara la posibilidad de que los voluntarios que reemplacen a los miembros de mesa ausentes puedan hacerlo en cualquier mesa de su local de votación. A la fecha, ya hay un número importante de personas menores de 65 años vacunadas. Ojalá algunos de ellos se comprometan a realizar esta labor.

3. Mujeres parlamentarias: Durante los últimos años la elección de mujeres no se había incrementado a pesar de haberse presentado un mayor número de candidatas. En efecto, desde 2011 el porcentaje de mujeres candidatas se incrementó a 39% y el porcentaje de electas no pasó de 27%. Con un posible 39% de mujeres elegidas el domingo 11 de abril, se muestra que resulta muy relevante el número que ocupan en la lista, aun con voto preferencial.

4. Inscripción de partidos políticos y funcionamiento de los mismos en el Congreso: Una de las propuestas de la Comisión de Reforma Política fue dar coherencia a la legislación electoral y de organizaciones políticas. En el Perú, el candidato debe estar afiliado a un partido político o ser invitado por este. Cuando obtiene representación parlamentaria, gana la elección presidencial o representante al Parlamento Andino, el partido político debe mantener la inscripción. No es coherente contar con representación popular y que el partido al que representa no exista legalmente. Tampoco es lógico que un partido obtenga representación parlamentaria y no pueda formar grupo parlamentario. Los grupos parlamentarios son –institucionalmente deben ser– el espejo de los partidos políticos que obtuvieron representación parlamentaria; con excepción del grupo mixto que reuniría a quienes renuncien a sus grupos durante el período.

5. Por último, en esta primera lista, la carrera política: Fortalecerla atraviesa por dos reformas cuyos objetivos trascienden a la misma. Eliminar la prohibición de reelección parlamentaria, de gobernadores y alcaldes; así como restablecer la bicameralidad.