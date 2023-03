Son alarmantes las cifras de violencia sexual contra menores en el Perú. Según estadísticas del Programa Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, entre 2018 y lo que va de 2023 se han reportado 98,559 casos de violencia sexual en los CEM - Centro de Emergencia Mujer, de los cuales el 70% es contra niñas, niños y adolescentes entre 0 y 17 años. Es decir, son 69,168 casos de violencia sexual contra menores en cinco años y dos meses. Además, la cifra de 2018 se ha duplicado al 2022, de 8957 a 19867 casos. Y eso es solo lo que se logra reportar.

El peligro al que están expuestos los niños en el Perú es perturbador, convivimos con monstruos que los agreden y no estamos tomando conciencia de la real dimensión del problema. En esta semana, al caso de una niña de 11 años que se resistió a una agresión sexual y que se encuentra grave en UCI se le suma la muerte de un bebé de cuatro meses con aparentes signos de haber sido abusado sexualmente.

Leía el otro día en redes sociales a una madrina que llevó a pasear a una ahijada y que le impactó ver tantos niños sin supervisión en espacios públicos de entretenimiento. Me pasa lo mismo que ella y percibo que muchos padres no son conscientes de esas cifras, y que quizás no creen o no conocen que los depredadores sexuales van precisamente a esos espacios. Hay casos de ultrajes sexuales y desapariciones que se consuman en menos de tres minutos, en lo que le toma a un adulto pagar un café en la caja mientras deja ir solo a su niño o su niña a los servicios higiénicos.

Familias, con esas tasas elevadas de violencia sexual es mejor ser exagerados en cuestión de proteger a los niños. La responsabilidad siempre será del violador, pero es difícil no llegar a juzgar el nivel de diligencia que deben tener quienes están a cargo de cuidar a los niños porque todos podemos poner un poco más de recelo en el cuidado de los nuestros y ayudar frente a actos sospechosos que amenacen a otros. Ante la inoperancia del Estado, desde la sociedad tenemos que luchar echando un ojo más contra los monstruos.

VIDEO RECOMENDADO