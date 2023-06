Esta semana se conoció el caso repudiable del pastor evangélico José Linares quien es acusado por su propia hija de haber abusado sexualmente de ella desde que era una niña y también de haberla embarazado. Este líder religioso y vocero de un movimiento conservador se proclamaba profamilia y constantemente deshumanizaba a las personas LGBT, a quienes buscaba posicionar como blanco político. Su agenda era conocida: marchas, reuniones, firmas de compromisos con políticos en las cuales se oponía a políticas y derechos de las personas LGBT, las mujeres y las niñas, como, por ejemplo, la educación sexual.

Según la denuncia, este señor, mientras en nombre de la religión declamaba luchar contra la pedofilia, en su hogar, en el acto más perverso, monstruoso y degradante, abusaba sexualmente de su propia hija, un ser inocente a quien él, como padre, estaba llamado a proteger.

Y, sin embargo, la respuesta de los conservadores que son siempre viscerales y furibundos cuando se trata de casos en los que el tipo de agresor refuerza su discurso homofóbico, esta vez ha sido tibia, frívola e ilustradora de lo que priorizan. Podemos ver, por ejemplo, al congresista Muñante que, si el agresor fuera una persona LGBT, habría sido el primero en generalizar e impostar una indignación que reforzaría la idea de señalar a las personas de este grupo como un enemigo político al que hay que atacar; pero, en este caso, solo se preocupó por “la desinformación que se está propagando en redes”, es decir de aclarar que el abusador no sería de un movimiento conservador sino de otro movimiento que al final es igual de deshumanizante de las personas LGBT y que desprecia la educación sexual. Un lánguido pedido de “exigimos a la justicia que proceda como corresponde” bastó para que el congresista, dizque preocupado por la familia y los niños, diera por zanjado su repudio a la pedofilia en este caso.

Las cifras sobre violencia sexual perpetrada contra menores en el Perú son dramáticas y alarmantes. Del total de casos de violencia sexual reportados entre 2018 y 2022, el 70.24% fue contra niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 años según el portal estadístico del Programa Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. En otras palabras, en el periodo 2018-2022, en 7 de cada 10 casos de violencia sexual las víctimas fueron menores de edad. Según la Unicef, 7 de cada 10 agresiones sexuales a niñas, niños y adolescentes son cometidas por un hombre conocido y muy cercano; y conforme a su publicación de noviembre de 2022, el perfil del agresor denunciado arroja que el 99% son hombres, el 20% es padre de la víctima, el 24% es el padrastro, y el 23% es el tío. Es decir, un 67% de los agresores está en el entorno familiar y cercano de las víctimas.

Cualquiera pensaría que los conservadores que viven hablando en nombre de la protección de los niños saldrían a condenar a los religiosos que se aprovechan de su autoridad y de esa relación de poder para abusar de seres inocentes. Pensaríamos que tal vez van a empezar una cruzada contra aquellos padres que comenten la aberración de abusar sexualmente de los seres a los que ellos están llamados a proteger. Más aún si este agresor ha representado tanto tiempo un discurso de proteger a la familia, pero termina haciéndole daño a su propia familia. Pues no, solo les ha interesado lavarse las manos, pero no han reprobado categóricamente ese abuso ni la amenaza que representa. Con decir no se generalice se les acabó esa sensación que te revuelve el estómago al conocer casos como estos. Los falsos abanderados de la familia son al final unos hipócritas, solo buscan imponer su orden moral y ganar réditos políticos, y no tienen una preocupación por las víctimas en la realidad, por eso no condenan cuando tienen a los monstruos en sus movimientos y por eso seguirán oponiéndose a la educación sexual con la que podrían defenderse muchas niñas.

