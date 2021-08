Un terremoto y la decisión de Biden de dejar Afganistán han convertido esta semana en realmente trágica para las mujeres de esos mundos y de todo el mundo.

“Me tienen cinco hijos” fue la respuesta de un juez nicaragüense de origen caribeño, cuando se me ocurrió preguntarle. Su respuesta se ajusta a lo que se percibe en esas escenas desgarradoras haitianas: son ellas las que buscan el alimento a sus hijos; las que asumen su cuidado y lloran –a solas– su muerte; las desesperadas viendo derribadas las paredes de lo que fuera su humilde vivienda, mientras a ellos… “les tienen los hijos”.

Si las imágenes de Haití no fueran bastante para poner en evidencia la vulnerabilidad de las mujeres, especialmente las pobres, tenemos lo que sucede en Afganistán.

Es en el momento de la toma de decisiones políticas cuando hay que “gobernar con perspectiva de género”. Gobernar así obliga a hacer un estudio de impacto de las consecuencias que la decisión tendrá en el sector femenino. ¿Decidió Biden con perspectiva de género? Evidentemente, no. Pudo actuar de otra forma, buscando minimizar las consecuencias del impacto que tendrá un gobierno de los talibanes entre las afganas. A quienes espera el burka, la lapidación y la ausencia de derechos como personas pensantes.

Cuando me encontraba en el aeropuerto de Turmenistán, otro país musulmán “abandonado” por Occidente, me impresionó la imagen de una mujer joven que cubría su cabeza con un pañuelo que tenía entre sus dientes, mordiendo. No jugaba. Era el castigo visual que le fue impuesto por hablar con un hombre que no era su marido. De esa guisa humillante quedaba claro para cualquier que con “esa” ni aproximarse, ni hablar.

Dicho queda.

