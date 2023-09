Recuerdo a un embajador de la Unión Europea, saliente de El Salvador, y recién llegado a Guatemala, en 2016. Contó que el presidente salvadoreño, incapaz de frenar a las maras, llamó a los embajadores de distintos países y les vino a decir: “Allí tienen el problema. Arréglenlo como puedan”. No pudieron, evidentemente.

Aquel fracaso, que en realidad lo fue del Gobierno, sumado a los problemas estructurales que arrastraba, y quizás al error en el análisis, y, por tanto, en el método, pueden ser la causa de que el problema no solo no aminore, sino que haya llegado a límites insoportables e insostenibles.

Algo así (error en el análisis y en el método) ocurrió con la CIA y su lucha contra Al Qaeda. El cuestionable método que pusieron en marcha quedó en evidencia gracias al tesón de una mujer, la senadora demócrata Dianne Feinstein.

De la misma forma que se pudo comprobar (y hubo de admitir la CIA) que la tortura, o “método de interrogación avanzada”, como eufemísticamente la denominaron, no fue efectiva, no se acaba con la delincuencia organizada por el simple método de encerrar o desterrar. No consiguió Hitler exterminar a los judíos, pese a la contundencia de sus métodos. No se acaba con el problema ni suspendiendo derechos, ni encerrando indiscriminadamente ni favoreciendo la delación.

Hay que crear otro tipo de herramientas. Desde luego la policial. Pero con mucha más intensidad, la judicial y con ella, la más importante: Hay que dotar a los jueces de piezas procesales tales como la de juicios rápidos. Rápidos, sí, pero con todas las garantías. Y con la garantía de que los condenados cumplirán la pena que se les imponga.

Otra cosa aboca al seguro fracaso. Antes o después.