¡[Opinión] Sonia Chirinos: Derecho a morir

A Pedro Sánchez le encanta citar como exponentes de su buen hacer tres leyes. La del sí es solo sí; la del maltrato animal; y (su discutible) gran triunfo, la que regula la eutanasia.

La primera regla que ha de cumplir toda ley, es que responda al sentir social. De hecho, la de eutanasia se autojustifica porque dice atender a una demanda “sostenida” de la sociedad actual. Aunque nadie sepa qué se ha querido decir con esto de “sostenida”.

Ya en el debate parlamentario, un diputado de la oposición se atrevió a poner el dedo en la llaga: El derecho a morir, sostuvo, es un derecho que se han inventado ustedes (los socialistas). ¿Por qué creen (espetó) que una vida sin calidad, va a valer menos que otra que sí la tiene? El silencio por respuesta.

También desde una perspectiva conceptual parece una ironía citar el derecho a la vida y a la dignidad como presupuestos constitucionales para anticipar la muerte de la persona que la solicita. Y no deja de ser paradójico que se venga a materializar ese derecho, precisamente cuando morimos, o sea, cuando dejamos de ser sujetos de derechos.

Lo malo de legislar con espíritu populista y no de “Estado” es que se tiende a regular mal.

La eutanasia en España ya es un hecho. Nos guste o no. Y no me gusta.

Pero, quizás, antes de meternos en este complejo terreno, hubiera sido más que necesario y (esto sí) demandado por la sociedad, que se garantizara por el Estado los cuidados paliativos. Aquellos que, sin acortar la vida del enfermo, garantizan la ausencia de dolor, privan gradualmente de consciencia y abocan a la muerte. Sin precipitarla. España ocupa un puesto muy bajo a nivel europeo en prestación de cuidados paliativos. Pero, esto no da votos.