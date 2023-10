El déficit de psicólogos y psiquiatras en el Perú se agudiza especialmente en relación con las necesidades de las niñas, niños y adolescentes. Pese a que existe un marco normativo que plantea la obligatoriedad de que toda institución educativa (IE) cuente con al menos un psicólogo esto solo sucede en el 2% de los casos.

Tenemos un psicólogo por cada 300 habitantes. Si hacemos el cálculo con los 30,000 psicólogos colegiados (30% del total) saltamos a uno por cada 1,000 habitantes. Cuando se trata de las necesidades de salud mental en los más de 110,000 instituciones educativas (IIEE), públicas y privadas, deberíamos poder calcular el déficit con el número de psicólogos educacionales que obviamente será menor a 30 mil. Es relevante saber que los psicólogos en las IIEE públicas tienen un ingreso menor que los docentes, ya que esto podría explicar por qué solo el 30% de ellos trabaja en el sector público. Aunque importantes, el déficit de profesionales y de presupuesto no son los únicos. Si no se diseña con cuidado el protocolo de atención y no se implementan mecanismos e instancias de escalamiento y soporte, el psicólogo en, por ejemplo, una escuela de 600 estudiantes lejos de ser una solución solo pasará a ser parte del problema.

El otro problema, que tampoco se puede perder de vista, es la diversidad de casos que existe en una IE. Además de las dificultades de aprendizaje y comportamiento (violencia, discriminación, etcétera) se presentan, cada vez más, desafíos de salud mental como depresión, ansiedad u otros de mayor complejidad. Es fundamental pensar en una solución sistémica que, además de profesionales suficientes, incorpore lo digital y que integre estrategias de detección, atención, prevención y capacitación.