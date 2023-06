Uno de los temas recurrentes durante la conflictividad social que hemos vivido han sido las noticias falsas llamadas fake news. Estas corrieron como reguero de pólvora por las redes sociales para generar una corriente de opinión interesada que se posicionó para tener un ambiente de mayor beligerancia.

En realidad, en un mundo de la revolución de la información, están vigentes las medias verdades y noticias falsas, y se nota que están fríamente calculadas para distorsionar la verdad y a partir de ello construir una realidad paralela, para que se tenga una narrativa de los acontecimientos en función de intereses particulares.

No extraña este nivel de desinformación en vista de los intereses políticos en juego y, evidentemente, el aprovechamiento de sectores extremistas que en la conflictividad buscaban este nivel de confrontación, desde ambos espectros, tanto de la izquierda anacrónica como de la derecha conservadora que se encargaron de atizar la confrontación.

Desde la falsedad del vencimiento de los contratos ley en los proyectos extractivos, hasta que a Pedro Castillo lo habían drogado o que no estaba consciente en el autogolpe, fueron los argumentos que encendieron aún más el ambiente de conflictividad que vivimos.

Esta semana, el escándalo viene por una supuesta invasión de tropas norteamericanas armadas hasta los dientes en un país soberano como el Perú que dizque le permite ingresar a marines como una muestra del sometimiento del país al imperio yankee.

Esta información es absolutamente falsa y lo digo por mi propia experiencia congresal que inclusive me permitió participar por tres años en la Comisión de Defensa. Nuestras Fuerzas Armadas necesitan profesionalizarse y recibir cooperación técnica en innovación y tecnología militar de los países más desarrollados en el mundo como EE.UU. En consecuencia, como parte de ejercicios militares recibimos estas visitas, que por cierto solo las pueden hacer con autorización del Congreso como condición sine qua non, así que sería bueno que se informe con claridad antes de caer en la desinformación. Y no es ninguna traición a la patria facilitar estos ejercicios militares que al final benefician a nuestras Fuerzas Armadas.