[OPINIÓN] Richard Arce: “Embarazo infantil es tortura”.

Desde 1924 rige en el Perú la ley del aborto terapéutico, con lo cual no hay mayor controversia para su aplicación en casos donde la situación de salud y la vida de la madre estén expuestas por el embarazo. Pero en el Perú hay una arremetida conservadora que ha sacado lo más rancio de sus aversiones, generando una corriente en oposición al aborto terapéutico. Mientras, en el Congreso están pretendiendo derogar esta ley con las consecuencias que esto significa.

Voy a zanjar posiciones para abrir el debate. Personalmente, no estoy de acuerdo con el aborto, no por un tema religioso, sino por pragmatismo y mi creencia en que la sociedad y el Estado deberían estar en capacidad de desarrollar medidas preventivas de educación sexual y planificación familiar, sin tabúes y cortapisas; acompañados de un programa integral sobre el uso de métodos de prevención del embarazo, desde profilácticos y hasta las pastillas del día siguiente con acceso universal e irrestricto a todas las mujeres del país sin excepción.

La necesidad del aborto terapéutico es otra realidad distinta que se tiene que respaldar, más aún sabiendo de los riesgos de vida que afronta la madre en la gestación, desde un embarazo ectópico, preeclampsia grave o cualquier otro caso clínico. Evidentemente, en el caso de las niñas, ellas no pueden estar embarazadas. Y si eso se da asociado directamente a casos execrables de violación sexual, tiene que ser sancionado con el mayor peso de la ley y salvaguardando la salud de la niña, que ya tuvo el dolor inmenso de haber sido ultrajada sexualmente como para que después la sociedad la vuelva a victimizar afectando su salud física, mental y social; recuerden siempre que las niñas son las víctimas.

Una niña no está preparada para el embarazo biológicamente y menos mentalmente por todo el daño psicológico que eso significa. Pero en pleno siglo XXI se direcciona la ley en función de las ideologías y hasta creencias religiosas que llevan a la muerte cruel a muchas niñas al año; como acaba de suceder en Junín, donde una niña de 13 años ha fallecido por un parto prematuro de un embarazo no deseado y fruto de una violación y en el que, para su desgracia y vergüenza nuestra, no se aplicó el protocolo del aborto terapéutico con las consecuencias trágicas para la menor, lamentablemente.