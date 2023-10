[OPINIÓN] Quinto Ausejo: “Presidente Belaunde, su principal enseñanza”.

Se conmemora un natalicio más del arquitecto Fernando Belaunde Terry, quien fuera electo presidente constitucional del Perú en dos oportunidades, en 1963 y en 1980, y qué duda cabe de que él fue por lejos uno de los mejores presidentes que ha tenido el Perú. Lo conocí muy bien, pues mi padre, el arquitecto Carlos Ausejo R., fue uno de sus más destacados alumnos, discípulos, correligionarios y amigos.

Siendo quien escribe un comunicador creativo con décadas de experiencia, quise un día determinar cuál fue y es la enseñanza más importante del expresidente Belaunde. Belaunde enseñaba con el ejemplo a través de su incuestionable honestidad, pero yo estaba también interesado en descubrir su propuesta más importante para resolver los problemas del Perú de ayer, de hoy y del futuro, para tratar de determinar qué nos hubiese recomendado hacer en este momento.

Como publicista sé muy bien que el concepto creativo es lo más importante al momento de desarrollar comunicación eficaz, y comencé a revisar los conceptos creados por el arquitecto Belaunde. Por ejemplo, cuando al partido que fundó le puso de nombre Acción Popular.

Cuando escribió su obra La Conquista del Perú por los Peruanos. Cuando promovía La Ley de la Hermandad, inspirada en nuestros ancestrales preceptos de trabajo comunitario como lo son la Minka, la Mita y el Ayni. Cientos de exitosos esfuerzos puntuales realizados en todo el país por nuestros compatriotas, cuya única y sencilla placa siempre sentenciaba: “El pueblo lo hizo”.

Cuando creó Cooperación Popular, iniciativa donde por cada tres soles de inversión, dos provenían del Estado y un sol lo aportaban los ciudadanos con su mano de obra. Cuando regresando de su exitosa presentación en Punta del Este en Uruguay, y siendo recibido con algarabía en nuestra Plaza Mayor por miles de simpatizantes, Belaunde exclamó: “Que me aplaudes pueblo peruano si tú mismo has hablado por mis labios, qué laureles me alcanzas si tú te los ganaste”.

Es evidente que todas esas expresiones de comunicación entrañaban un solo concepto, su principal enseñanza, la de la UNIÓN. Nos lo trató de decir de muchas maneras relevantes, inteligentes y creativas, pero qué poco lo hemos escuchado. Además, la sabiduría universal lo ha expresado de muchas otras maneras como: “La unión hace la fuerza”, “Uno para todos y todos para uno”, “La fuerza de la manada es el lobo, y la fuerza del lobo es la manada”, “Cuando su trabajo este hecho, su objetivo cumplido, ellos dirán: Nosotros mismos lo hicimos”, y “Para ser inteligentes hay que ser muchos, y nosotros somos muchos y además somos inteligentes”.

Pero ni con esas entendemos lo que hay que hacer, y seguimos polarizados, enfrentados, restando iniciativas en vez de sumarlas, y sobre todo no haciendo nada ni dejando hacer. Esa debería ser nuestra visión como país, todos juntos, unidos, haciendo y dejando hacer, como lo hizo y estoy seguro lo volvería a hacer el expresidente Fernando Belaunde Terry