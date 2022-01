Hace mucho, había un programa de concursos donde a los participantes se les daba un carrito de supermercado. En un plazo corto debían colocar la mayor cantidad de productos y como premio llevarse lo elegido. Había algunas restricciones, pero en esencia se trataba de aprovechar una oportunidad de llevarse todo lo que fuera posible.

Algunos ya habrán visto la similitud de esto con el juego de los funcionarios de algunos gobiernos: llevarse lo que más puedan mientras el cargo lo permita. Y me temo que pronto veremos cómo decanta esto en funcionarios de menor nivel; ante la demora en trámites, varios verá la oportunidad de cobrar por su aceleración: pasaportes, licencias de conducir, o casi cualquier documento.

Antes, las restricciones solían venir en el cuidado que había que tener para evitar ser descubiertos; pero, desde el inicio de este gobierno se ha omitido esta ‘precaución’. Desde los nombramientos de personas cuestionadas o sin calificaciones en cargos de importancia, hasta las reuniones comprometedoras entre proveedores del Estado y funcionarios a cargo de decisiones.

Aunque muy comentada, la entrevista del presidente en CNN no debería haber sorprendido. Es lo que es: un maestro con más horas de sindicato que de aula y, en el mejor de los casos, un gobierno regional promedio elevado a la categoría de gobierno nacional. Así, la falta de preparación y adopción de decisiones importantes y de capacidades para la ejecución de proyectos está ahora también al más alto nivel. Y es poco probable que eso cambie: el presidente seguirá de escándalo en escándalo, y el Congreso, aunque ponga limitaciones, se cuidará de no hacer nada que comprometa su propia supervivencia. Esta es una de esas ocasiones en las que me encantaría estar equivocada.