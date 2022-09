En Hablando con extraños, Malcolm Gladwell empieza con el emblemático caso de los encuentros entre Hitler y Chamberlain, que muestra los esfuerzos de este último para evitar la guerra y la forma en que se dejó engañar por Hitler. Continúa con historias que incluyen enormes fraudes financieros o casos de espionaje y sostiene que los seres humanos tenemos una tendencia a creer que lo que nos dicen es la verdad o aquello que queremos escuchar. Eso nos lleva a cometer errores de juicio con serias consecuencias.

Recordé de inmediato que, en el Perú, los estudios más bien indican la prevalencia de gran desconfianza, tanto a nivel de instituciones como de relaciones interpersonales. El Latinobarómetro muestra resultados de encuestas que se aplican anualmente en la región, recogiendo información referente a la percepción de los ciudadanos de los distintos países con relación a temas como la democracia, los partidos políticos, la justicia social, la desigualdad, el poder, entre muchos otros.

Los resultados del Latinobarómetro 2021 muestran que América Latina es la región más desconfiada, no solo con relación a las instituciones sino a nivel interpersonal. También muestran, para la región en general, un desgaste respecto a los sistemas vigentes; un descontento general, incluyendo el propio sistema democrático: “La crítica de los ciudadanos a la democracia es una demanda de democracia”.

¿Cómo se sitúa el Perú en este entorno ya de por sí deteriorado? Solo el 10% de los encuestados consideró que se puede confiar en la mayoría de las personas. A nivel institucional las cosas no aparecen mucho mejores: la Iglesia es la institución que genera más confianza (63%) y, pues sí: el Congreso y los partidos políticos no solo son los que menos confianza generan, sino que los peruanos son quienes peor los califican en toda la región (solo 7% dice confiar en ellos). Otros resultados preocupantes: solo el 16% confía en el Gobierno y el Poder Judicial. ¿Todavía más? El 81% considera que no existe igualdad ante la ley. Y, despuntando con un 93%, el Perú aparece como el país en el que más se considera que los ciudadanos no cumplen con las leyes.

En otras preguntas, como la discriminación, el acceso a servicios básicos, la pobreza e incluso la falta de alimentos, los resultados, aunque están dentro del promedio de la región, también deben ser un llamado de atención.

Esta encuesta no incorpora aún el resultado del primer año de gobierno de Castillo, al que se suman los efectos de la inflación, por lo que es probable que la del año siguiente muestre una situación incluso más desalentadora.

La pregunta queda: ¿es posible realmente construir una nación sobre bases tan débiles?