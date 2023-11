La corrupción constituye el problema estructural más significativo en nuestro país, arrastrándose a lo largo de siglos. Combatirla exige el compromiso de toda la sociedad, lo cual implica unir esfuerzos y aprovechar el conocimiento y las nuevas tecnologías como aliados clave para superar este flagelo social que obstaculiza el desarrollo de nuestra patria.

Con el objetivo de promover el análisis y el debate necesario en este ámbito, con diversas experiencias y perspectivas a nivel mundial, la Contraloría General de la República organiza la Conferencia Anual Internacional por la Integridad-CAII. Y, en esta décima edición, lleva por título “Frenando la corrupción: Estrategias colaborativas de investigación y sistemas de sanción”.

Se llevará a cabo en la ciudad de Lima, los próximos 27 y 28 de noviembre, y buscamos promover la investigación y sanción de manera sostenida, contribuyendo a la reducción de la inconducta funcional y la corrupción. Nuestra meta es impulsar el conocimiento, la gestión eficaz de los recursos públicos en beneficio de la población, así como fomentar el control social y la formación de valores e integridad pública.

El evento busca fomentar el debate en torno a mecanismos innovadores y cada vez más eficientes en la detección, prevención y combate de la inconducta funcional y la corrupción. Estas iniciativas están dirigidas a la generación de valor público y se alinean con las estrategias implementadas en los últimos años en el marco de la Reforma del Control Gubernamental por la Contraloría General de la República como ente rector del Sistema Nacional de Control del Perú.

Este año, tras superar la pandemia por COVID-19, la Conferencia Anual Internacional por la Integridad regresa con renovadas energías para la edición 2023. En esta ocasión, este espacio académico que reúne a expositores, especialistas y participantes de distintas partes del mundo, se centra en fortalecer las estrategias colaborativas de investigación y sistemas de sanción contra la corrupción, por lo que incluye conferencias magistrales, sesiones plenarias, foros especializados, ferias informativas, entre otras actividades y reuniones técnicas.

No podemos ignorar el impacto significativo que el avance tecnológico ha tenido en diversos sectores de nuestra sociedad, y su creciente relevancia en el ámbito del control gubernamental. Términos como inteligencia artificial, datos masivos, computación cuántica, analítica de datos y demás se escuchan cada vez con más frecuencia. Precisamente son estas tecnologías las que poseen un enorme potencial y forman parte de la CAII 2033 a través del Hackatón: Revolucionando el Futuro del Control, que, además, convoca a las jóvenes generaciones, con la misión de desarrollar softwares, aplicaciones o proyectos digitales que nos permitan incrementar las capacidades de prevención y detectar la corrupción, así como mejorar la eficiencia en las administraciones públicas.

Recordemos que la corrupción implica el uso indebido del poder en beneficio propio o de terceros, no manifestándose de manera espontánea. En su origen, suele haber un funcionario que prioriza el interés particular en detrimento del interés general, a pesar de haber jurado, de manera explícita o tácita, servir al Estado y no aprovecharse de él. En este contexto, resulta imperativo contar con autoridades y funcionarios íntegros, comprometidos con el servicio a la ciudadanía para superar la profunda crisis que afecta al país desde hace varios años. Pero al mismo tiempo, aspiramos a una sociedad cada vez más informada y comprometida en la supervisión integral de las políticas, la gestión y el uso de los recursos públicos. La CAII es una gran oportunidad para discutir sobre las tendencias mundiales en estos asuntos de gran relevancia para el desarrollo nacional.