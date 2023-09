El Estado no cumple con brindar acceso a servicios de calidad. Sufrimos los problemas de inseguridad ciudadana, muchos han padecido el robo de celulares u otros bienes, y no denuncian porque no encuentran sentido en hacerlo. La lista puede seguir con el detalle de otros males cotidianos. Una vez al año los reflectores se colocan frente a las cosas buenas que hace el Estado. Gracias a Ciudadanos al Día, a través del Premio Buenas Prácticas en Gestión Pública, vemos razones para cultivar la esperanza y constatar el compromiso de cientos de servidores públicos con mística y vocación por la excelencia en el trabajo que realizan.

Algunos ejemplos de las prácticas ganadoras del premio en los últimos años reflejan lo señalado. El trabajo coordinado entre dos gobiernos regionales —Loreto y Ucayali—, el Banco de la Nación, el Ministerio de Cultura, la Marina y la Fuerza Aérea para llevar vacunas a los ciudadanos de pueblos originarios contra el COVID durante 2021. El logro de implementar políticas de transparencia y reducción del uso de papel en el Gobierno Regional del Cusco, en la gestión de compras menores a 8 UIT mediante cotizaciones en línea. Con ello se generó mayor competencia en estas adquisiciones y diversidad de productos. Combatir la falta de hábito de lectura y sus consecuencias, en el distrito de Vilcabamba, con actividades que involucran a estudiantes, padres de familia, transportistas, entre otros, en el proyecto ¡Silencio! Vilcabambinos Leyendo. La respuesta de la Municipalidad Metropolitana de Lima al identificar entre los comerciantes registrados a un grupo que no había concluido sus estudios de primaria. En alianza con el Ministerio de Educación implementó programas de alfabetización para lograr que terminen la primaria a través de un programa de desarrollo integral. El tiempo es valioso y por ello Reniec se propuso reducir el tiempo para tramitar el DNI de tres horas de manera presencial a 15 minutos desde un aplicativo. La innovación permitió que más de 1′586,488 peruanos accedan al servicio con ahorro considerable a la institución.

La labor de un gran equipo liderado por Caroline Gibu permite que se conozcan las buenas prácticas y que otras autoridades puedan replicarlas, involucrando tanto al Perú urbano como rural. Desde el año 2005, Beatriz Boza, Juan Carlos Cortés y muchos destacados profesionales han pasado por Ciudadanos al Día para mostrarnos que en el sector público hay espacios de eficiencia, innovación, voluntad y compromiso: 3,659 buenas prácticas reconocidas en 18 años dan cuenta de ello.

Disclaimer: Desde hace más de 10 años he pertenecido al equipo técnico. Soy testigo del trabajo y de las razones para ser optimista.