El Perú tiene un enorme potencial turístico, que en muchas regiones está desaprovechado. No solo porque tenemos numerosos atractivos que falta poner en valor. También hay destinos que, si bien son conocidos, no logran despegar por falta de una adecuada conectividad e infraestructura. Áncash, por ejemplo, es privilegiado como pocos. Ubicado estratégicamente al centro de cuatro regiones que concentran el 45% de nuestra población. Con increíbles paisajes naturales, los mejores nevados del continente, monumentales sitios arqueológicos, en fin, todo lo necesario para atraer a turistas locales y extranjeros. Y con una intensa actividad minera y comercial, capaz de generar un fuerte turismo corporativo. Sin embargo, ese inmenso potencial se pierde, porque es prácticamente inviable llegar por avión. El aeropuerto de Anta, muy cerca del epicentro turístico de Huaraz, no está preparado para aviones grandes de pasajeros. En lugar de llegar por aire en 45 minutos, toma 10 horas por carretera.

Afortunadamente, eso está en vías de corregirse. Ya comenzó el proyecto de mejoramiento del aeropuerto con la ampliación de la pista de aterrizaje para permitir la llegada de los Airbus. Una excelente noticia que significará un antes y un después. Corrigiendo esta brecha de infraestructura, se espera duplicar el número de turistas en un año y quintuplicar al cabo de tres. Atractivos para lograrlo sobran: los callejones de Huaylas y de Conchucos, la Cordillera Blanca, el Parque Nacional del Huascarán, el complejo arqueológico de Chavín de Huantar, Sechín. Este repunte tendrá un impacto decisivo en la economía, con potencial de añadir dos puntos al PBI regional y reducir la pobreza local en más de tres puntos.

Felicitamos esta iniciativa de Comex (que convocó al MTC), Mincetur, MEF, el gobernador regional, el alcalde, representantes de Aeropuertos del Perú, LATAM Airlines, las cámaras de comercio locales y la empresa privada. Un caso de éxito digno de imitarse, que nos demuestra lo que sucede cuando el Estado, las autoridades regionales y la empresa privada suman esfuerzos en pro del desarrollo. Las obras deberían culminar en 2024, año que debería marcar el relanzamiento del destino Huaraz.

La infraestructura realmente hace toda la diferencia. Confiamos en que el nuevo ministro de Transportes seguirá impulsando decididamente el mejoramiento de carreteras y aeropuertos, para que así no solo Áncash, sino más y más lugares del Perú, puedan aprovechar al máximo su potencial turístico.