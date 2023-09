Esta semana 111 congresistas decidieron que el Estado peruano debe contratar de manera permanente a 14,000 maestros que no califican como educadores. Esto es claramente un atentado contra la meritocracia y contra el compromiso de brindar educación de calidad. Me pregunto, ¿qué puede llevar a que los representantes de los ciudadanos tomen decisiones que afectan a sus representados?, ¿qué hay atrás de eso?, ¿acuerdos entre bancadas para mantener el poder? Es muy difícil saber qué se mueve en los Pasos Perdidos. Tal vez por eso se llama así ese espacio en el Congreso.

En su exitoso libro, Por qué fracasan los países, los economistas Acemoglu y Robinson sostienen, con mucha evidencia, que las naciones que han logrado el desarrollo tienen dos condiciones básicas: una economía abierta e instituciones sólidas que garanticen orden, justicia e igualdad de oportunidades para todos.

En Perú tenemos una economía abierta que generó un gran crecimiento y reducción de la pobreza. Pero no tenemos las instituciones que se necesitan para lograr el desarrollo del país. El Estado no funciona. Los políticos solo tratan de mantenerse en el poder. La justicia no llega a la mayoría de los peruanos y el Congreso se queda perdido dando vueltas en sus intereses minúsculos y oportunistas.

Las instituciones en nuestro país solo se podrán mejorar con un Congreso dispuesto a impulsar reformas institucionales profundas. Y eso solo será posible con un cambio radical en la representación en el Congreso, en donde dejen de estar presentes esos que van desde hace años solo a perder sus pasos y defender sus intereses. Está en nuestras manos lograr que esto cambie.