Ya no sorprende la manera cómo la “maquinaria” de izquierda y progresista se ha organizado en los últimos 30 años y avanzan en su intento de tomar el poder para someternos al socialismo del siglo XXI. Su “eficiencia” es el resultado del trabajo coordinado y sostenido en casi todas las aristas de nuestra sociedad, y por qué no, de sociedades latinoamericanas. O acaso no los vemos incrustados en la academia, en el Estado, en el sistema de justicia, en sectores políticos y hasta militares y policiales. Lo lamentable es que muchos han caído en sus “brazos” por ignorancia, y no por convicción.

Y algo que debe aprender la “derecha” peruana es que ellos, los social-comunistas-progre (SCP), pese a sus grandes diferencias, decidieron concentrarse en sus coincidencias. Así, el punto estratégico para unirse o “servir” a la causa, es convertirse en “funcionales” entre sí. Por ejemplo, pese a las discrepancias “progres” con el encarcelado Pedro Castillo, se metieron al gobierno para “utilizarlo”, pero salieron a las patadas. Más aún, si bien es cierto las marchas criminales dirigidas por Sendero Luminoso y el MRTA después del 7 diciembre de 2022, que empujaron a algunos a enfrentarse con las fuerzas del orden, pese a que no son de “autoría” progre, estos últimos se desgañitan gritando “masacre” y activan sus ONG y sus “plataformas” internacionales para sacar provecho de las muertes aún en investigación.

Como es obvio, esto convierte a los SCP en opositores competentes, eficaces y altamente perniciosos, aunque nos duela a quienes estamos en el lado derecho de la historia. Por eso debemos decir sin ningún complejo ni temor, que es un error estratégico el camino elegido por la derecha y sus élites, en su afán de contrarrestar el fenómeno político y criminal que ni siquiera se han dado el trabajo de conocer bien y aprender de la historia para contrarrestarlos. Es patético ver que siguen creando partidos políticos, enviando “cartas” de protesta o “pronunciamientos” rimbombantes que nada han cambiado hasta hoy y que ya no corresponden a este momento histórico para salvar el país. Despierten hoy o mañana perderán todo aquí o en el extranjero cuando la “marea roja” sea incontenible.

La derecha tiene que dar un salto estratégico concentrándose en los que nos une y no en lo que nos diferencia, con gestos políticos firmes, que envíen el mensaje claro que a todos nos costó trabajo recuperar la democracia y librarnos del peor gobierno de la historia y que hoy el país necesita Unidad, Organización y Liderazgo. Si no son capaces de comunicar eso, no se quejen después que el pueblo vuelva a elegir caudillos y criminales de la peor calaña para dirigir el país. ¡Reaccionen! ¡Sí se puede!