Hace algunos días se han hecho públicas un par de iniciativas legislativas en materia de educación desde el Congreso de la República, una de las cuales plantea prohibir el uso de celulares en las escuelas.

Esto me recuerda al paso que tuvimos de las reglas de cálculo, esas en las que era necesario tomar un curso para poder utilizarlas bien, y la introducción de las calculadoras. Algo similar está ocurriendo con la aparición de la inteligencia artificial.

Lo primero que quiero enfatizar es que el órgano rector de la educación es el Ministerio de Educación por lo que no veo por qué se tendría que dictar una norma legal en ese sentido, lo que además atenta contra la autonomía de las escuelas. Pero más allá de quién tiene competencia o no, lo cierto es que estamos en el umbral de una transformación educativa y no podemos cerrar el paso a las nuevas tecnologías.

Lo que tenemos que hacer es que nuestras escuelas vean esto como una oportunidad de aprendizaje y que el uso de celulares o cualquier otro dispositivo tecnológico se convierta en una herramienta que facilite los procesos de enseñanza-aprendizaje. Claro está que las escuelas deben imponer ciertas normas para su uso y que este uso tenga un sentido pedagógico.

Recordemos que una de las principales funciones de las escuelas es la formación y debemos trabajar con los estudiantes para que aprendan a hacer un uso responsable de estos dispositivos promoviendo la autorregulación y el buen uso de estas herramientas. Prohibirlos, no es una solución. Un gran reto será la preparación de los profesores para llevar adelante este proceso de incorporación responsable de nuevas tecnologías en el aula, tarea no menor que tenemos por delante, pero que no podemos dejar de realizar por el bien de nuestra educación.