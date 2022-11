El Ministerio de Educación (Minedu) anunció que se revisará el currículo nacional y que se ejecutará un piloto de validación para 2023. Son varios los expertos que han mostrado su desacuerdo con esta medida. En primer lugar, porque el currículo actual solo tiene 6 años, y de esos, dos de pandemia, y no se ha tenido el tiempo suficiente para medir los resultados y es muy pronto para un cambio.

Independientemente de las opiniones de expertos sobre si este currículo ha tenido o no tiempo suficiente o si es necesario revisar aspectos de este, modificar un currículo es una tarea compleja que requiere mucha participación de diversos actores y toma tiempo. Teniendo en consideración la situación de nuestras escuelas y los resultados de aprendizaje mostrados recientemente por el Ministerio de Educación, me pregunto si los esfuerzos del Minedu no deberían estar centrados en la recuperación de aprendizajes, la reconstrucción de la infraestructura educativa, la capacitación de profesores, la mejora de la educación rural, entre otros. Recordemos que el Perú ha tenido uno de los cierres más prolongados en las escuelas y las brechas generadas son muy grandes, según lo mostrado por el Minedu.

La recuperación de los aprendizajes es una tarea urgente que requiere esfuerzo de todo el sector y un gran esfuerzo en capacitación docente. Otra área en la que debemos trabajar intensamente es el lado socioemocional de los alumnos. Los efectos de la pandemia y el confinamiento los vemos en las escuelas donde los estudiantes necesitan mucho soporte emocional y se requiere manejar cuidadosamente diversos comportamientos de los estudiantes.

Creo que es momento de dirigir todos los esfuerzos a la recuperación de los aprendizajes y a brindar el apoyo socioemocional a todos los estudiantes.