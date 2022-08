Dolorosamente, 30 millones de peruanos estamos entendiendo que la corrupción supera todos los récords y está ansiosa de ir por mucho más. ¿Imposible? No. La enorme mayoría lucha para subsistir, sostener a sus familias y soñar un futuro mejor para sus hijos. Su penosa vida es contrapartida y producto del explosivo crecimiento del número de corruptos y su voracidad. Debemos ser amplia y eficazmente informados y concientizados de que nuestra terrible condición no es un accidente, entendiendo cosas elementales que muchos políticos quieren ocultarnos.

A) Los corruptos no le roban al Estado, los gobiernos regionales ni a las municipalidades. El dinero es producido por y destinado a los ciudadanos. B) Hasta la persona más pobre paga impuestos. El Impuesto General a las Ventas (IGV) lo pagamos todos al transportarnos, usar electricidad, comprar velas y fósforos, y otros gastos. C) “Roba pero hace obra” es una expresión perversa. Pretende justificar que roben para hacer mal lo que el pueblo les paga en altos sueldos y gollerías para hacer bien. No son “justicieros” robando ricos y más les roban a los pobres. D) La corrupción hace metástasis por la fracasada “regionalización” y corrupción de sus “autoridades” y procedimientos fiscales y judiciales interminables que concluyen por prescripción. E) Muy alta posibilidad de que los políticos corruptos salgan impunes. F) “Partidos políticos” que no “filtran” sino “aspiran” a quienes llevan plata. Y los corruptos actuales serán superados por los que traerá octubre. Son millares de sentenciados, procesados y denunciados, ansiosos de volver a “servir al pueblo”, obviamente manejando su dinero.

¿Quiere decir que no hay nada que hacer? Al contrario. El dicho presidencial de combatir la corrupción “caiga quien caiga” muestra resultados. Por lo pronto, ya cayeron en Fiscalías su cuñada/hija, sobrinos, cuñados, paisanos, ministros, amigos, secretario de más confianza; y hasta su señora. Los “colaboradores” son cada día más y más eficaces, y crece la cola del confesionario fiscal. Ya se sabe que muchos “dinámicos” no limitaban su accionar al terruño natal. Cuando se esclarezcan sus vinculaciones con centenares de gobernadores, alcaldes, prefectos y congresistas procesados o denunciados, el panorama político nacional mostrará su podredumbre y la evidencia desnudará lo que pretenden ser.

Pero falta mucho. En el Cangrezo hay demasiados ‘cangrejistas’ que no han alcanzado sus ‘expectativas’ y temen correr la suerte del Ejecutivo. El patético espectáculo del jueves confirmó lo que es su mayoría y sus contorsiones por parecer fiscalizadores de sus socios dieron náuseas. Hoy rezamos al Ministerio Público, la justicia y las Fuerzas Armadas. Pero no es suficiente.

Quienes abusan de sus cargos están en pánico. Los últimos días muestran actuaciones reveladoras de su propósito de no omitir ni el uso de la fuerza y/o vandalismo para aferrarse al poder, evadir la prisión, destruir instituciones, economía, empleo y hasta las libertades, seguridad personal y bienes de los peruanos. ¿No lo cree, desesperado lector? Veremos. Pero si le cuesta dejar su asiento, aténgase a lo que le ocurra. Este es tema y hora de ciudadanos.