¡Al fin! Después de dos años los alumnos y profesores regresarán a la educación presencial. No ha sido fácil en 2020 ni en 2021. Ni para los alumnos, ni para los padres de familia, ni para los docentes. Hemos tenido que adaptarnos y reinventarnos. Definitivamente ha habido aprendizajes valiosos y nuevas virtudes que hemos desarrollado gracias a la pandemia. Pero no nos engañemos, también hemos perdido mucho. Y vamos a tener que trabajar duro para ‘ponernos al día’. En estos dos años ha habido retrasos y pérdidas, no solo académicas, sino también cognitivas y socioemocionales. Ahora que los alumnos van a volver a clases van a beneficiarse de la amistad, de la educación física, el arte y demás, pero también regresarán todos los retos que trae la convivencia humana.

Esta semana estuvo circulando en redes un texto anónimo que dice: “Están por empezar las clases y te quiero pedir un favor; siéntate con tu hijo o hija 5 minutos y explícale que no es motivo de burla ser muy alto, bajito, gordito, flaquito, negrito, blanquito; que no tiene nada de malo llevar las mismas zapatillas todos los días. Explícale que una mochila usada carga los mismos sueños que una de carrito. Enséñale, por favor, que no excluya a nadie por ser diferente o no tener las mismas posibilidades que uno. Explícale que las burlas duelen. Tú y yo valemos lo mismo, tu hijo y el mío también. La educación empieza en casa”.

El texto promueve la empatía y la convivencia sin violencia. Recordemos que el bullying no es solo un problema de bullies y buleados, sino sobre todo de espectadores, espectadores que tienen en sus manos el poder de ser solidarios, defender, y no hacerse los locos frente al maltrato o la exclusión, o, por el contrario, coludirse y ser cómplices pasivos de la violencia.

La educación más importante viene de casa. El aprendizaje académico es muy importante, pero quizá lo sea aún más la inteligencia emocional. Los colegios y las universidades son nuestros socios, pero somos nosotros los primeros educadores, y no olvidemos: al árbol se le conoce por sus frutos.

