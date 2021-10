Pudo ser empate ante Argentina si ese penal de Yoshimar Yotún hubiera entrado. Otra sería la historia. Cuántas veces dijimos lo mismo, cuántas veces lo lamentamos. Argentina en el Monumental de Buenos Aires derrotó con lo mínimo a Perú y ya casi está en el Mundial Qatar 2022. ¿Perú? Otra vez lejos. Retrocedió dos pasos, luego de avanzar uno.

Argentina, con Lionel Messi, Angel Di María, Lautaro Martínez y el resto de su equipo titular, se impuso a un Perú con varias ausencias, donde más se extrañó a Paolo Guerrero, André Carrillo y Renato Tapia. El once capitaneado por Messi marcó la diferencia con un único gol, anotado de cabeza por su ariete Martínez, cuando ya expiraba el primer tiempo. Si bien los ‘albicelestes’ controlaron el balón durante el cotejo, este no se transformó en una mayor diferencia en el marcador; cuidaron su gol, no se volcaron a campo rival y no arriesgaron en demasía. Así la ‘Blanquirroja’ no encontró muchos espacios para el contraataque. Aunque Perú sí aventajó a su rival en los remates a puerta con tres tiros directos, contra solo dos del local, que logró convertir uno.

Gianluca Lapadula tuvo una clara oportunidad de anotar cuando quedó frente al portero Emiliano Domínguez; dentro del área buscó levantarle el esférico, pero este se quedó a media altura; también un tiro libre suyo que fue rechazado. Pero la más clara aproximación del cuadro de Ricardo Gareca fue sin duda el penal errado –ante falta cometida contra el recién ingresado Jefferson Farfán–; el disparo de Yotún pegó en el horizontal y picó afuera. Un penal lo falla cualquiera, es cierto, pero si se falla y no se anota, ¿a quién reclamar? Si se tiene hasta cuatro oportunidades claras, como ante Bolivia, inclusive con un hombre más en la cancha y se pierde, otra vez, ¿a quién protestar? Las ineficiencias y errores propios terminan costando muy caro, más en este nivel en que las Eliminatorias sudamericanas son muy disputadas. Es cierto que ni Bolivia ni Argentina pasaron por encima al seleccionado nacional, pero igual ante ambos se cayó. Solo tres puntos logrados ante Chile es una cosecha pobre en esta concluida fecha triple.

La fecha doble de noviembre, en que se enfrente a Bolivia y Venezuela, nos dirá si aún es posible clasificar. Ojalá no se den más bajas por lesiones y se llegue con el mejor plantel. Lo impostergable será ganar y solo ganar.





