[Opinión] Gino Pomar: Fútbol peruano toca fondo

No encontramos otro titular que calce mejor a lo que sucede hoy. Cuando la progresión hacia el desastre es imparable. Así, el fútbol peruano vive su época más vergonzosa. Tenemos autoridades que ya deben estar calificadas para postular al Récord Guinness en el tema: “Peor inicio de un campeonato de fútbol profesional”. Es que organizar un torneo que comienza en su tercera fecha y lograr que hayan más walkover que partidos, no debe tener parangón en el mundo. Merecen el premio sin duda, o por lo menos dan en el palo.

La disputa por los derechos de transmisión de los partidos por televisión no tiene cuando acabar. Todo empeoró cuando la FPF recurrió a una medida cautelar que un tribunal aceptó. Desde allí el Consorcio Fútbol Perú (CFP) y la empresa 1190 Sports, a la que el ente rector del fútbol peruano le entregaba los derechos de transmisión, se enfrascaron en una lucha en defensa de lo que consideran suyo.

La programación de la tercera fecha, sin haberse jugado la primera ni la segunda -otro tema inentendible- dice que hasta ayer lunes debían haberse disputado ocho partidos, pero solo se jugaron tres ya que en cinco de ellos no se presentaron algunos de los equipos: ¡cinco walkover! Ya la controversia inicial por los derechos de transmisión ha salpicado todo, del grupo de los ocho que se oponen a la medida cautelar, ahora parece que solo quedan siete, la ‘U’ que dio su firma ya no estaría más. Encima, los cremas sí jugaron su partido, pero el CFP no transmitió el choque donde goleó 4-0 a Cantolao. La desunión en el fútbol peruano es uno de sus viejos males, cada uno jala para su lado sin buscar el beneficio de todos. Otra prueba de la lamentable organización de la Liga 1 es que programan y hacen viajar a Sport Huancayo al Cusco para no jugar su partido, exponiéndolo a un desgaste innecesario, puntualmente porque hoy debe jugar por la Copa Sudamericana como local. ¿No se pudo programar para otra fecha su cotejo, o reprogramar en todo caso?

¿Hoy jugará Municipal, programado por la Liga 1, pero al que la FPF le ha suspendido la licencia? ¿Se realizará la cuarta fecha? Así, creo que las casas de apuestas tendrán grandes problemas, mejor si acondicionan las opciones a esta sencilla pregunta: acierte qué partidos se juegan y cuáles no.