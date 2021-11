El año ya casi acaba y, como cada cierre de año, la idea es hacer aquellas “compritas”, como regalos para aquellas personas especiales de nuestra vida. Entonces, llega el día de las compras y, en una de las tiendas o en más de una, la persona que te está vendiendo dice: “Si va a pagar con tarjeta de crédito, tiene que pagar el 5% adicional de la compra realizada”.

Si ya con el precio de producto basta y sobra, un adicional no suena grato escuchar. La pregunta es: ¿eso está permitido (que por pagar con tarjeta de crédito nos cobren más)? ¿Hasta qué punto es cierto? ¿Cómo es la historia?

En realidad, no hay una ley que prohíba este tipo de cobros. Sin embargo, esto no quiere decir que no existan ciertas condiciones a cumplir por parte del establecimiento. Por ejemplo, no está bien que luego de que ya tienes todas tus compras te den esa noticia.

Además, si bien es cierto que al establecimiento le cargan un porcentaje por utilizar ese mecanismo digital, pues debería el dueño o dueña considerarlo dentro de sus costos y de esa manera no incomoda al cliente.

Lo que tiene que hacer en estos casos el propietario es tener una forma que dé aviso a los potenciales compradores. Un aviso en la puerta, en una vitrina, etc. De esa manera evita posibles inconvenientes. Pues si usted hace la denuncia, el propietario puede perderlo como comprador. Y si usted como cliente hace una denuncia, Indecopi puede notificar al establecimiento o, peor aún, ponerle una multa, y dependiendo del caso y de varios factores, como el tamaño de la empresa, esta puede ser de hasta S/1.98 millones. Claro está, ordenan también la devolución de la comisión que a usted le cobraron al realizar la compra.

Disfrutemos de hacer compras que nos podemos permitir siempre cuidando nuestros bolsillos. Nos vemos en las redes @dalireyes.prospera.





