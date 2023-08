Ante la polémica suscitada por los primeros programas de inteligencia artificial disponibles para cualquier usuario de Internet desde marzo de este año, repasamos, hoy, algunas películas que han tocado el tema de los potenciales peligros de esta tecnología.

El film 2001: Odisea del Espacio (1968) plantea la evolución de la humanidad desde la prehistoria hasta un futuro en el cual una nave espacial en dirección a Júpiter es manejada por una computadora de nombre Hal, que mientras la misión progresa, comienza a tomar decisiones en función de sus propios sentimientos e instinto de supervivencia. Basada en el cuento “El Centinela” (1948), de Arthur C. Clark, y con el guion escrito por él mismo y el director de la película, Stanley Kubrick, este clásico del cine quedó como legado artístico y de ciencia ficción que hoy tiene mucho de realidad.

Otro film que en su momento no fue muy valorado, pero con el paso del tiempo es considerado una película de culto es Blade Runner de Ridley Scott (1982) basado en el cuento de Philip K. Dick “¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?” (1968), que trata sobre androides con emociones humanas esclavizados por los humanos en Marte. Cuando estas réplicas humanas escapan y llegan a la Tierra, una brigada especial de agentes llamada “Blade Runners” deben liquidarlos porque, como explica un personaje de Dick en el cuento: “Si incluyéramos a los androides en nuestro espectro de identificación empática… estos nos pasarían por encima y nos aplastarían”.

The Matrix (hermanas Wachowski, 1999); Inteligencia artificial de Spielberg (2001), etc., han tratado el tema de la IA, pero quizá con algo más de profundidad el film de Spike Jonze Her (2013), en el cual, en un futuro en el que las relaciones humanas son frías y distantes, un hombre se enamora de una asistente virtual inteligente personalizada con voz de mujer creada para satisfacer las necesidades y emociones de sus usuarios.

El amor virtual comenzó con el Internet y las redes sociales, pero ¿llegará a niveles extremos con la IA?

