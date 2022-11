El gobierno ya ni siquiera disimula su intención de cerrar el Congreso. Muchos aseguraban que existía una alianza entre ambos poderes para permanecer hasta 2026, pero lo cierto es que Castillo ve al Congreso como un obstáculo para su asamblea constituyente y una amenaza para su blindaje.

El rechazo de plano de la cuestión de confianza no ha sido una denegatoria, dado que esta se tiene que votar en el Pleno, sino una declaratoria de improcedencia del contenido. La cuestión de confianza tiene límites que ya han sido regulados por el Tribunal Constitucional. En caso contrario, el presidente podría hacer cuestión de confianza para que su mandato dure veinte años y no cinco, o situaciones similares en las que el presidente podría acumular un poder absoluto. Sin embargo, el expremier Torres y los ministros han anunciado que el Ejecutivo interpreta que la confianza ha sido negada y que no respetarán el fallo del TC. Es decir, han anunciado un autogolpe de Estado en el que desconocen la Constitución y sus organismos.

La oposición debe reaccionar antes de que sea tarde. No hay votos para la vacancia, pero sí para la suspensión. Sin embargo, la suspensión no puede ser permanente, porque pondría al país en vilo. Por ello, Castillo y Boluarte deben ser suspendidos, y el Congreso debe aprobar un adelanto de elecciones generales. Además, el presidente interino deberá depurar el Estado de la argolla castillista que ha tomado el aparato público y garantizar elecciones transparentes.

Castillo merece ser vacado y arrestado, pero no hay los votos suficientes; mientras tanto, los peruanos viven una crisis económica y política que no puede esperar a tener 87 votos. Por ello, no aprobar un adelanto de elecciones generales es egoísta e irresponsable.