Por: Alfredo Marín, subgerente de Pasivos Retail de BanBif

La diferencia entre invertir y ahorrar está en el riesgo que se asume. Ahorrar es mantener tu dinero con una rentabilidad predecible, por ejemplo, en un depósito a plazo o una cuenta de ahorros; se preserva tu capital y se agregan los intereses. Invertir supone asumir riesgos sobre la rentabilidad y tal vez sobre el capital. Por eso, las inversiones requieren un nivel de conocimiento y asesoría que va desde el perfil del inversionista hasta el entendimiento del impacto tributario y contractual.

La economía mundial en 2023 observa un riesgo de recesión; no se tiene certeza de cómo va a evolucionar la economía de China, la zona euro y Estados Unidos. Podría pensarse en una inversión de cierto riesgo solo con una parte de tus ahorros, siempre que conozcas muy bien los indicadores y puedas entender por qué perdiste hasta parte de tu capital con esa inversión de llegar a esa situación. Por otro lado, hoy las tasas de ahorros son muy atractivas; dado el nivel de inflación, se tienen varias opciones con tasas no vistas hace muchos años. Por eso conviene ahorrar en un producto como una cuenta de ahorros remunerada o un depósito a plazo.

Por ello, la importancia de planificar correctamente una inversión y eso depende del perfil de riesgo de cada persona, de la solvencia que tengas si es que algo sale mal y pierdes una parte del capital. En esa línea, si vas a invertir, debes informarte muy bien sobre las reglas de entrada, salida, nivel de riesgo y retorno. Por eso, las inversiones no son para todos, mientras que los ahorros sí.

El nivel de riesgo y el retorno son claves para decidir entre ahorrar e invertir. Por ejemplo, si pongo mis ahorros en un banco, no pierdo el capital y gano intereses, digamos que me renta un 5% al año. Ahora veamos un ejemplo de inversión. Le presto S/1,000 a un amigo a una tasa convenida de 25% anual. Puedo ganar con esta inversión cinco veces más que ahorrando, pero con el riesgo de que no le vaya bien y no me pague. Además, en la inversión debe pagarse Impuesto a la Renta por los ingresos obtenidos; en los ahorros en una entidad bancaria, no.

Finalmente, si piensas invertir en instrumentos financieros de renta variable, debes tener en cuenta el nivel de riesgo que estás dispuesto a aceptar; el tiempo que dedicarás a analizar, dar seguimiento a los indicadores; y las reglas de salida. Sobre esto último, si la inversión solo se liquida trimestralmente, no podrás disponer del dinero en un buen tiempo.