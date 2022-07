- Está clarito que los intrigantes de Forsyth y Rodríguez Cuadros gestionaron –respectivamente– esa asamblea limeña de la OEA y esa venida de Bachelet para apuntalar a su amo Castillo. ¡Si no conoceré a esos diplomáticos cortesanos!

- ¿Se acuerdan lo de la mujer del César? Un tipo repleto de sospechas como Salas Arenas no puede seguir en el JNE. En un país normal hace rato que no estaría en ese puesto tan sensible. ¡Tienen lo que se merecen por quererse tan poco!

- Dice poco del Perú que en las encuestas aparezca un 20% que apoya constantemente a Castillo y a su premier o que este semianalfabeto venal nos “gobierne” hasta el 2026. ¡Tienen lo que se merecen por quererse tan poco!

- Dejar ir a Gareca ahora por unos dólares más es una estupidez monumental. Esa cosa que preside la FPF le está haciendo un daño colosal a lo que queda de nuestro fútbol. Pero lo que llama más la atención es la apatía e indiferencia con que el público, los políticos y los medios han recibido tan infausta decisión. En otro lado sacan a gritos a ese de la FPF y reponen a Gareca. ¡Tienen lo que se merecen por quererse tan poco!

- Gran parte de nuestra prensa es increíble: ahora entrevistan a Vizcarra como si ese despreciable fuera un prócer. Bueno, si hay cebicheros patéticos que le adulan y pobres diablos que sonrientes se sacan selfies con él. ¡Tienen lo que se merecen por quererse tan poco!

- Murió Morales Bermúdez, condenado injustamente por “Cóndor”. Tuvo muchas sombras, pero deponer al monstruo de Velasco le redime.

- ¡Qué poca cosa eres Diana Miloslavich! Sobresalir ahora por ser una ministra tan servil y sesgada es todo un récord de la infamia.

PD1: Inquietante que la orate de una radio oficialista ande anunciando el cierre del Congreso por “impopular”. Cuidado que la “sorpresa” de julio sea un manotazo de ahogado en ese sentido...

PD2: ¿Asistirán a la obra de Ebelin Ortiz después de que apoyó tanto la elección de Castillo? ¡Tendrían lo que se merecen por quererse tan poco!