Hoy dejo la política de lado: Se nos murió la colosal Tina Turner, una diosa tanto del rock (su actuación en la ópera-rock Tommy como la Acid-Queen junto que tienta y victimiza al genio autista Roger Daltrey, vocalista de The Who, es espectacular. Solo las actuaciones allí de la bellísima Anne Margret y el alucinante Jack Nicholson hacen olvidar un poco la música) como del pop (donde interpretó varias canciones estupendas).

Uno se siente más viejo cada vez que lee que referentes musicales de su época mueren y además con sus buenos años ya encima, como Tina a los 83 años (o que películas que lideran el Olimpo del séptimo arte como El Padrino I o La Naranja Mecánica ya superen las cinco décadas). O pensar que Paul McCartney ya tenga 80 años y Mick Jagger esté por cumplirlos. Además, desde hace unos veinte años que han desaparecido las superbandas (¿Las inglesas Oasis y Blur fueron las últimas de esta categoría? ¿Los aún supervivientes Coldplay, Foo Fighters o Artic Mondays podrían considerarse superbandas? Son conjuntos bastante buenos, pero tengo mis dudas de catalogarlos así) y ya casi no aparecen los grandes solistas de antes (comparas nomás a Tina Turner, Janis Joplin o Patti Smith con Taylor Swift o Billie Eilish y lloras, siendo Swift y Eilish dos buenas cantantes). Y también en castellano antes tenías muy buen rock y pop argentino (el rock y el pop de España nunca fueron gran cosa.

Y en Perú la gran banda que tuvimos solamente fue Frágil, que ha vivido 40 años casi exclusivamente de repetir “Avenida Larco” ad-nauseaum, canción que fue el típico one hit wonder. Lo que significa que produjeron un solo temazo y ya no sacaron nada más. Posiblemente, su antecesor peruano Traffic Sound hizo mejor y más música), que ahora es inexistente. La “música” de moda es la basura esa del reggaeton y el gran “cantante” de estos tiempos es Bad Bunny. ¿Será también el Internet culpable de esta crisis en la música, como creen algunos, por masificar todo al nivel de vulgarizarlo?