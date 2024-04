-¿Debe existir o no control político congresal sobre la JNE, la ONPE y el Reniec, como al presidente, ministros, congresistas, TC, JNJ, DP, vocales, fiscales supremos y el contralor? Existe un vacío en la Constitución y el Congreso quiere expresamente incluirlos. Ojo que el juicio político y el antejuicio político a los que se les sometería son distintos. El antejuicio autoriza a procesar penalmente a los funcionarios solo por los delitos que se establezcan expresamente, mientras que el juicio político significa una destitución directa (e inhabilitación) desde el Congreso solo por infracciones a la Constitución. Quienes están en contra alegan que dado que el JNE, la ONPE y, en menor medida, el Reniec intervienen en los comicios, mal podría un Congreso que nace de elecciones y que tiene a la política como eje controlar imparcialmente a estos entes. Los que están a favor sostienen que ninguno de los altos funcionarios del Estado puede estar blindado del control congresal y no hay por qué hacer excepciones, que en el caso del JNE estamos hablando de un vocal supremo destacado allí (y ya estos están sujetos a ese control) y que los otros demás funcionarios ya incluidos desempeñan cargos que igualmente tienen impacto político. Me inclino por la segunda postura porque creo que o controlas desde el Congreso a todos o no controlas a ninguno. Nadie debe tener su corona particular en el Estado. Además, la pésima actuación de Salas en el JNE y la tan discutible de Corvetto en la ONPE (sería una provocación que la JNJ lo ratifique) son los mejores argumentos a favor.

PD: Fuentes muy enteradas desde la administración pública me aseguran que parte del problema de que el Estado siga ignorando la disposición del OSCE que prohíbe expresamente que se coloquen avisos estatales en La República se origina en que varias agencias no estarían haciendo caso de la norma. Una de ellas sería Producciones Génesis S.A.C. De ser cierto, se arriesgan a sanciones.

