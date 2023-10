Es impactante constatar la baja autoestima peruana una vez más, esta vez con el fútbol, que encima se supone es una de las pocas cosas que nos une a los peruanos, al lado de la comida local (o ese gusto tan particular por sabores adquiridos desde la infancia, como el chocolate Sublime y la Inca Kola, aficiones que los paladares extranjeros no suelen entender). Me fue bastante chocante observar en estos días a chicos con el nombre de Messi impreso atrás de la camiseta de SU selección o declarando —sin cortarse un pelo— que prefieren que Messi anote y se juegue un buen partido —lo que efectivamente sucedió— antes de que gane SU propia selección (eso me recordó que las abuelas contaban que las chicas de Lima de su época le hacían siempre barra a los uruguayos y argentinos cuando jugaban en Lima contra equipos peruanos porque eran más guapos…). Tiempo atrás, ya me había llamado la atención que los chicos —especialmente los de clase media acomodada para arriba— te digan directamente que son hinchas de equipos extranjeros (tipo Barcelona, RM, Chelsea, Manchester, Bayern) antes que de un club peruano (‘U’, Alianza, Cristal, Melgar, etcétera). Incluso las selecciones y clubes extranjeros suelen declarar que les gusta jugar en Lima porque el clima es suave, no hay altura, los hoteles están cerca y los hinchas locales suelen ser más pasivos que el resto del continente y hasta les aplauden cuando se molestan con su equipo. Súmesele a esto que los jóvenes —y esto sí de cualquier condición social, incluso aún más en los más humildes— también te dicen que se irían a vivir afuera en cuanto pudieran, tal como se refleja en las encuestas. Y los más acomodados prefieren mucho más ahora estudiar afuera que en Lima (más aún ahora que las universidades privadas peruanas no son baratas, han bajado de calidad y encima están la mayoría muy caviares) y terminan quedándose en el exterior. El año pasado migraron 400 mil peruanos, pero me temo que la migración mental es aún más alta…

