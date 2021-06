Dejemos de ser idiotas. Ya estuvo bueno de que estemos financiando a nuestros enemigos (que no hay otra manera de definir al que quiere al comunismo en estas tierras).

Si algo bueno ha tenido esta segunda vuelta, es que han salido a la luz quienes en Lima han apoyado a que el comunismo llegue al poder. Identificados ya, y con el mayor respeto y nada de agresividad, enfréntalos con tu arma más fuerte: tu billetera. No compres –por web o presencial– en sus tiendas o locales. No vayas a sus obras de teatro. No compres sus cuadros y esculturas. No compres sus libros. No acudas a sus restaurantes o cafés. No veas sus programas en TV. No comas sus productos. No compres sus artesanías. No auspicies ninguna iniciativa en la que intervengan. No pongas a tus hijos en sus universidades. No veas sus películas. Hielo en el trato y sequía en el gasto. Esa es la democracia diaria de tu bolsillo y ellos no merecen tu voto.

-El monárquico y derechista diario madrileño ABC siempre se sesga a la izquierda sobre Perú (por su corresponsal). ¡Ayer en portada colocó de virtual ganador a Castillo cuando el proceso aún no acaba! Manda tu queja al director Julián Quirós (https://twitter.com/julian_quiros?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor, mail jquiros@abc.es o a CARTAS@ABC.ES) y a Alexis Rodríguez y Carmen de Carlos (arodriguez@abc.com, mail INTERNACIONAL@ABC.ES, https://twitter.com/CarmenDeCarlos?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor).

¡Y adentro una página entera de lavada de cara a Castillo con Pedro Francke! Seamos tan activistas como la izquierda: si inundamos ABC de quejas, por lo menos se percatarán de que han sido unos “tontos útiles”.