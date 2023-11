Todo apunta a que regresaremos a la bicameralidad tras esta primera votación en el Congreso. La bicameralidad ha sido reclamada por muchos como una especie de panacea para solucionar los problemas que tenemos con los congresistas y los Tuestas han metido la idea entre los medios que la unicameralidad ha originado el otoronguismo. Permítanme que me sonría. La bicameralidad no va a solucionar nada. El “electarado” seguirá eligiendo gentuza, los senadores que tendremos serán simplemente otorongos canosos y los escándalos, la demagogia, etcétera, continuarán, pero esta vez en un circo de dos pistas (Senado y Diputados). Se ha idealizado mucho a los senadores de antes, pero estos hicieron nada contra la inflación, el terrorismo, el modelo económico que nos dejó Velasco, etcétera. Lo único relevante es que pararon la estatización de la banca de Alan 1, ese es su “one hit wonder” y se ha vivido de eso décadas como la banda Frágil con “Avenida Larco”. Y esos nombres de senadores ilustres (abogados grandilocuentes la mayoría) que se recuerdan tanto ahora no volverán, porque el descerebrado “electarado” de estos días no va a elegir a señores pensantes o estos no van a postular porque la política les da asco, solo te trae juicios, sales desprestigiado, vendrá algún fiscal a acusarte de cualquier cosa, la prensa se meterá con tu vida privada, se van a meter con tus parientes, etcétera. Tanto los senados como los diputados próximos serán igual a estos congresos porque vivimos hace rato una hiperdemocracia inclusiva donde cualquiera, pero que cualquiera puede ser legislador y además porque estos congresos simplemente reflejan fielmente al peruano promedio y así estamos de podridos, ignorantes e incultos en general. La única solución que se me ocurre es poner un filtro al “electarado” y que solo voten para Ejecutivo y Legislativo los mayores de 25 años, que paguen impuesto a la renta y tengan estudios superiores. Tal vez, tal vez así salga algo un poquito mejor.

